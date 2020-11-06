Дуже часто за цей рік, ми чуємо слово "пневмонія", яке вживається в контексті нового для нас слова коронавірус. Але пневмонію може викликати не тільки новий вірус, а й бактерії.

Streptococcus pneumoniae – найчастіша причина бактеріальної пневмонії, або грибки, які живуть в ґрунті або пташиному посліді, вони найчастіше вражають людей з ослабленим імунітетом, пише 24 канал.

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Streptococcus pneumoniae (Стрептокок пневмонії) – що це? Це бактерія, яка є причиною цілого ряду загальних захворювань, як серйозних, наприклад менінгіт, сепсис і пневмонія, так і легких, але більш поширених інфекцій, наприклад синусит і отит середнього вуха.

Що таке пневмонія

Незалежно, хто був збудником, пневмонія – це запалення тканини одного або обох легенів. Через це альвеоли (повітряні мішечки) легень заповнюються рідиною або гноєм. Через це, людині з пневмонією стає важко дихати, з'являється кашель і підійматися температура.



Бактерії, які спричиняють пневмонію/Фото unplash

Лікування пневмонії

Дуже часто пневмонія проходить в легкій формі та хворому не потрібен постільний режим. Як в деяких випадках атипової пневмонії, викликаної Mycoplasma pneumoniae. Але це буває не завжди.

Взагалі пневмонію можна лікувати вдома за допомогою антибіотиків, великої кількості рідини, постільного режиму, але якщо вона викликана бактеріальною інфекцією – то без лікаря не обійтися. Він призначить вам аналіз крові, а потім антибіотики, якщо це буде потрібно.

Симптоми пневмонії

Пам'ятайте, що при пневмонії не обов'язково будуть всі з перерахованих симптомів, але можуть бути деякі з них.

біль у грудях, який посилюється при диханні або кашлі;

утруднене дихання. Бажання дихати часто, як ніби не вистачає повітря. Задишка при незначних навантаженнях або навіть у спокійному стані;

лихоманка, пітливість і озноб з тремтінням;

кашель – сухий, з виділенням мокроти або з кров'ю;

висока температура;

погане самопочуття;

втрата апетиту.

Менш поширені симптоми:

втома;

почуття розгубленості та дезорієнтації, особливо у літніх людей;

головний біль;

суглобові та м'язові болі;

нудота;

хрипи при диханні.

Негайно зверніться до лікаря, якщо:

температура тіла 39 °C або вища;

утруднене дихання;

постійний кашель, особливо якщо виділення з гноєм.

Групи ризику

люди після 65 років;

діти у віці до 2 років;

люди з хронічними захворюваннями або ослабленою імунною системою;

люди, які проходять хімієтерапію або приймають ліки, що пригнічують імунну систему.

Тому для них важливо при появі будь-яких тривожних симптомів якомога швидше звернутися до лікаря.