В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19, в країні зафіксували найбільший добовий приріст смертності від початку пандемії – померли 54 пацієнти. МОЗ оголосило про закупівлю ще одного препарату для лікування коронавірусних хворих. У світі загальна кількість інфікованих перевищила 26 мільйонів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 3 вересня

В Україні зареєстрували 2 430 нових пацієнтів з коронавірусом. Відтак, станом на 3 вересня загальна кількість хворих становить 128 228.

За минулу добу в країні зареєстрували 2 430 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (+301), Києві (+280), а також Закарпатській (+267), Тернопільській (+242) та Львівській (+209) областях.

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Натомість 859 інфікованих виписали, адже останнє ПЛР-тестування їхніх зразків показало негативний результат.

Від початку 2020 року в Україні виявили 1 28 228 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 710 з них померли від ускладнень або внаслідок супутніх захворювань. Натомість 59 676 пацієнтів вже одужали.

Коронавірус в областях України станом на 3 вересня

Вінницька область – 4149 (+85);

Волинська область – 5662 (+73);

Дніпропетровська область – 2518 (+64);

Донецька область – 1549 (+44);

Житомирська область – 3471 (+29);

Закарпатська область – 7788 (+91);

Запорізька область – 1708 (+51);

Івано-Франківська область – 9685 (+163);

Кіровоградська область – 833 (+7);

Київ – 14158 (+280);

Київська область – 5931 (+89);

Львівська область – 15116 (+209);

Луганська область – 373 (+27);

Миколаївська область – 1372 (+52);

Одеська область – 7813 (+116);

Полтавська область – 855 (+23);

Рівненська область – 9476 (+80);

Сумська область – 1629 (+58);

Тернопільська область – 6637 (+242);

Харківська область – 9941 (+301);

Херсонська область – 435 (+11);

Хмельницька область – 2740 (+110);

Чернівецька область – 10624 (+137);

Черкаська область – 1670 (+28);

Чернігівська область – 2050 (+60).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

Львівська область – 423 (+11);

Чернівецька область – 289 (+2);

Закарпатська область – 267 (+2);

Івано-Франківська область – 227 (+5);

Київ – 222 (+4);

Харківська область – 218 (+5);

Рівненська область – 134 (+2);

Волинська область – 123;

Одеська область – 113 (+3);

Київська область – 102;

Вінницька область – 85;

Тернопільська область – 79 (+3);

Житомирська область – 69 (+1);

Дніпропетровська область – 52 (+1);

Кіровоградська область – 47;

Хмельницька область – 52 (+4);

Черкаська область – 39 (+1);

Миколаївська область – 34 (+3);

Запорізька область – 25;

Сумська область – 27 (+2);

Чернігівська область – 22;

Донецька область – 23 (+2);

Полтавська область – 22 (+2);

Херсонська область – 13;

Луганська область – 3.

Коронавірус у Збройних силах України: від учора у лавах ЗСУ зареєстрували 47 нових випадків інфікування COVID-19. Станом на 3 вересня у Збройних силах хворіють на COVID-19 612 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 524 військових і працівників ЗСУ. Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 1 201 військовий. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків.

від учора у лавах ЗСУ зареєстрували 47 нових випадків інфікування COVID-19. Станом на 3 вересня у Збройних силах хворіють на COVID-19 612 людей. Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 1 201 військовий. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 137 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні SARS-CoV-2 інфікувалися 11 635 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,07%. Відомо також про щонайменше 60 летальних випадків серед медичних працівників внаслідок ускладненого перебігу COVID-19.

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Спалах COVID-19 у психлікарні Харкова: захворіла 21 людина

В обласній психіатричній лікарні Харкова виявили спалах COVID-19. Там захворіла 21 людина. Діагноз COVID-19 підтвердили в 15 пацієнтів та 6 медиків.

Першим на коронавірус захворів лікар обласного медичного закладу.Відомо, що 20 інших хворих, в яких підтвердили COVID-19, контактували з лікарем. Їх обстежили через 2 тижні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Наразі стан усіх хворих оцінюється, як легкий.

У МОЗ відреагували на багатотисячне святкування Дня міста в Одесі

В Одесі 2 вересня гучно відсвяткували День міста. Тисячі людей без дотримання карантинних правил танцювали на концерті, організованому місцевою владою. В МОЗ назвали таку поведінку безвідповідальною і обіцяли "відреагувати".

Очільник МОЗ Максим Степанов спрогнозував спалах захворювання в області та, зокрема, в Одесі. Наразі в Одеській області заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, складає аж 66%.

Як в Одесі святкували День міста

Тисячі людей зібралися ввечері, 2 вересня, на Потьомкінських сходах на концерт, який відбувся з нагоди Дня міста. Його урочисто відкрив мер міста Геннадій Труханов.

Люди прийшли на концерт, всупереч карантинним обмеженням. За попередньою інформацією, тут зібралося близько 50 тисяч осіб . Більшість з них не дотримувались соціальної дистанції, а захисні маски майже ніхто не одягав .

. . На сцені, встановленій біля Потьомкінських сходів, виступили популярні виконавці, зокрема: Jerry Heil, Потап і Макс Барських. Святкування завершилось яскравим феєрверком.



Станом на 3 вересня в Одеській області виявили майже 8 тисяч випадків коронавірусу / Фото "Думської"

У Київському апеляційному суді виявили спалах COVID-19

Спалах коронавірусної хвороби зафіксували в Київському апеляційному суді. Діагноз COVID-19 підтвердили в одного зі співробітників державної установи.

Попри це, установа продовжує працювати в штатному режимі з дотриманням маскового режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.

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Україна закупить препарат Ремдесивір для лікування COVID-19

Уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату проти коронавірусу під назвою Ремдесивір. Його використовують для лікування важкохворих пацієнтів.

Попри те, що цей лікарський засіб не зареєстрований в Україні, закон дозволяє завести його та централізовано закупити.

До слова: у МОЗ заявили про бажання придбати цей препарат ще на початку квітня. Під час брифінгу 19 квітня Степанов заявив, що займається домовленостями про закупівлю цього препарату в Україну. Втім, вочевидь, домовитися про постачання Ремдесивіру вийшло лише за 5 місяців.

Ремдесевір – що це за препарат Ремдесивір розробила американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Новини про коронавірус у світі 3 вересня

У світі вже понад 26 мільйонів хворих на COVID-19

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 26 209 390 хворих на коронавірус. Натомість 18 468 775 пацієнтів уже видужали. Але 868 034 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 291 032; Бразилія – 34 001 422; Індія – 3 853 406; Росія – 1 009 995; Перу – 667 437.

Дослідження та останні розробки щодо COVID-19

В Китаї розробили місто, яке переживе пандемію без карантину

Самодостатнє місто розробила архітектурна компанія Guallart Architects. Такий район або навіть повноцінне окреме місто зможе виробляти власну енергію та їжу під час карантину. Детальний проєкт передбачає теплиці для вирощування їжі, великі похилі дахи, які будуть покриті сонячними панелями, та майстерні, які наповнені 3D-принтерами.

Вперше таку розробку можуть втілити вже під час будівництва району Сюн'ан.



Зелений район повинен бути цілком самодостатнім / Фото Dezeen

Cтероїди можуть боротися з важким перебігом COVID-19

Безліч клінічних випробувань "золотого стандарту" дають нову надію для важкохворих пацієнтів з COVID-19. Згідно з дослідженнями, дешеві та загальноприйняті препарати, відомі як кортикостероїди, знижують рівень смертності на третину.

Що нового з'ясували вчені: