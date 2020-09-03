В Украине продолжает расти количество больных COVID-19, в стране зафиксировали наибольший суточный прирост смертности с начала пандемии - умерли 54 пациента. Минздрав объявил о закупке еще одного препарата для лечения коронавирусных больных. В мире общее количество инфицированных превысило 26 миллионов. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 3 сентября

В Украине зарегистрировали 2 430 новых пациентов с коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 3 сентября общее количество больных составляет 128 228.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 430 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+301), Киеве (+280), а также Закарпатской (+267), Тернопольской (+242) и Львовской (+209) областях.

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Однако 859 инфицированных выписали, ведь последнее ПЦР-тестирование их образцов показало отрицательный результат.

От начала 2020 года в Украине обнаружили 128 228 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 710 из них умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. 59 676 пациентов уже выздоровели.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 сентября

Винницкая область – 4149 (+85);

Волынская область – 5662 (+73);

Днепропетровская область – 2518 (+64);

Донецкая область – 1549 (+44);

Житомирская область – 3471 (+29);

Закарпатская область – 7788 (+91);

Запорожская область – 1708 (+51);

Ивано-Франковская область – 9685 (+163);

Кировоградская область – 833 (+7);

Киев – 14158 (+280);

Киевская область – 5931 (+89);

Львовская область – 15116 (+209);

Луганская область – 373 (+27);

Николаевская область – 1372 (+52);

Одесская область – 7813 (+116);

Полтавская область – 855 (+23);

Ровненская область – 9476 (+80);

Сумская область – 1629 (+58);

Тернопольская область – 6637 (+242);

Харьковская область – 9941 (+301);

Херсонская область – 435 (+11);

Хмельницкая область – 2740 (+110);

Черновицкая область – 10624 (+137);

Черкасская область – 1670 (+28);

Черниговская область – 2050 (+60).

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксированы в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.

Львовская область – 423 (+11);

Черновицкая область – 289 (+2);

Закарпатская область – 267 (+2);

Ивано-Франковская область – 227 (+5);

Киев – 222 (+4);

Харьковская область – 218 (+5);

Ровненская область – 134 (+2);

Волынская область – 123;

Одесская область – 113 (+3);

Киевская область – 102;

Винницкая область – 85;

Тернопольская область – 79 (+3);

Житомирская область – 69 (+1);

Днепропетровская область – 52 (+1);

Кировоградская область – 47;

Хмельницкая область – 52 (+4);

Черкасская область – 39 (+1);

Николаевская область – 34 (+3);

Запорожская область – 25;

Сумская область – 27 (+2);

Черниговская область – 22;

Донецкая область – 23 (+2);

Полтавская область – 22 (+2);

Херсонская область – 13;

Луганская область- – 3.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : со вчера в рядах ВСУ зарегистрировали 47 новых случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 3 сентября в Вооруженных силах болеют COVID-19 612 человек. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 524 военных и работников ВСУ. Поборол коронавирусную болезнь уже 1 201 военный. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.

: со вчера в рядах ВСУ зарегистрировали 47 новых случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 3 сентября в Вооруженных силах болеют COVID-19 612 человек. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 524 военных и работников ВСУ. Поборол коронавирусную болезнь уже 1 201 военный. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 137 медработников. С начала пандемии в Украине SARS-CoV-2 инфицировались 11 635 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,07%. Известно также о по меньшей мере 60 летальных исходах среди медицинских работников вследствие осложненного течения COVID-19.

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Вспышка COVID-19 в психбольнице Харькова: заболел 21 человек

В областной психиатрической больнице Харькова обнаружили вспышку COVID-19. Там заболел 21 человек. Диагноз COVID-19 подтвердили у 15 пациентов и 6 медиков.

Первым коронавирусом заболел врач областного медицинского учреждения. Известно, что 20 других больных, у которых подтвердили COVID-19, контактировали с врачом. Их обследовали через 2 недели, согласно приказа Министерства здравоохранения. Сейчас состояние всех больных оценивается, как легкое.

В Минздраве отреагировали на многотысячное празднование Дня города в Одессе

В Одессе 2 сентября громко отпраздновали День города. Тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте, организованном местными властями. В Минздраве назвали такое поведение безответственным и обещали "отреагировать".

Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе. Сейчас в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет аж 66%.

Как в Одессе праздновали День города

Тысячи людей собрались вечером, 2 сентября, на Потемкинской лестнице на концерт, который состоялся по случаю Дня города. Его торжественно открыл мэр города Геннадий Труханов.

Люди пришли на концерт, вопреки карантинным ограничениям. По предварительной информации, здесь собралось около 50 тысяч человек. Большинство из них не соблюдали социальную дистанцию, а защитные маски почти никто не надевал.

На сцене, установленной у Потемкинской лестницы, выступили популярные исполнители, в частности: Jerry Heil, Потап и Макс Барских. Празднование завершилось ярким фейерверком.

По состоянию на 3 сентября в Одесской области обнаружили почти 8 тысяч случаев коронавируса / Фото "Думской"

В Киевском апелляционном суде обнаружили вспышку COVID-19

Вспышку коронавирусной болезни зафиксировали в Киевском апелляционном суде. Диагноз COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников государственного учреждения.

Несмотря на это, учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.

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Украина закупит препарат Ремдесивир для лечения COVID-19

Правительство выделило средства на централизованную закупку лекарственного препарата против коронавируса под названием Ремдесивир. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов.

Несмотря на то, что это лекарственное средство не зарегистрировано в Украине, закон позволяет завести его и централизованно закупить.

К слову: в Минздраве заявили о желании приобрести этот препарат еще в начале апреля. Во время брифинга 19 апреля Степанов заявил, что занимается договоренностями о закупке этого препарата в Украину. Впрочем, очевидно, договориться о поставках Ремдесивира получилось лишь через 5 месяцев.

Ремдесевир – что это за препарат Ремдесивир разработала американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Новости о коронавирусе в мире 3 сентября

В мире уже более 26 миллионов больных COVID-19

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 26 209 390 больных коронавирусом. Однако 18 468 775 пациентов уже выздоровели. 868 034 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 291 032;

Бразилия – 34 001 422;

Индия – 3 853 406;

Россия – 1 009 995;

Перу – 667 437.

Исследования и последние разработки по COVID-19

В Китае разработали город, который переживет пандемию без карантина

Самодостаточный город разработала архитектурная компания Guallart Architects. Такой район или даже полноценный отдельный город сможет вырабатывать собственную энергию и пищу во время карантина. Детальный проект предусматривает теплицы для выращивания пищи, большие наклонные крыши, которые будут покрыты солнечными панелями, и мастерские, которые наполнены 3D-принтерами.

Впервые такую разработку могут воплотить уже во время строительства района Сюньан.

Зеленый район должен быть вполне самодостаточным / Фото Dezeen

Стероиды могут бороться с тяжелым течением COVID-19

Множество клинических испытаний "золотого стандарта" дают новую надежду для тяжелобольных пациентов с COVID-19. Согласно исследованиям, дешевые и общепринятые препараты, известные как кортикостероиды, снижают уровень смертности на треть.

Что нового выяснили ученые: