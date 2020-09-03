Новости о коронавирусе 3 сентября: Украина закупит новый препарат, в мире 26 миллионов больных
В Украине продолжает расти количество больных COVID-19, в стране зафиксировали наибольший суточный прирост смертности с начала пандемии - умерли 54 пациента. Минздрав объявил о закупке еще одного препарата для лечения коронавирусных больных. В мире общее количество инфицированных превысило 26 миллионов. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 3 сентября
В Украине зарегистрировали 2 430 новых пациентов с коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 3 сентября общее количество больных составляет 128 228.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 430 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+301), Киеве (+280), а также Закарпатской (+267), Тернопольской (+242) и Львовской (+209) областях.
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Однако 859 инфицированных выписали, ведь последнее ПЦР-тестирование их образцов показало отрицательный результат.
От начала 2020 года в Украине обнаружили 128 228 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 710 из них умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. 59 676 пациентов уже выздоровели.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 сентября
- Винницкая область – 4149 (+85);
- Волынская область – 5662 (+73);
- Днепропетровская область – 2518 (+64);
- Донецкая область – 1549 (+44);
- Житомирская область – 3471 (+29);
- Закарпатская область – 7788 (+91);
- Запорожская область – 1708 (+51);
- Ивано-Франковская область – 9685 (+163);
- Кировоградская область – 833 (+7);
- Киев – 14158 (+280);
- Киевская область – 5931 (+89);
- Львовская область – 15116 (+209);
- Луганская область – 373 (+27);
- Николаевская область – 1372 (+52);
- Одесская область – 7813 (+116);
- Полтавская область – 855 (+23);
- Ровненская область – 9476 (+80);
- Сумская область – 1629 (+58);
- Тернопольская область – 6637 (+242);
- Харьковская область – 9941 (+301);
- Херсонская область – 435 (+11);
- Хмельницкая область – 2740 (+110);
- Черновицкая область – 10624 (+137);
- Черкасская область – 1670 (+28);
- Черниговская область – 2050 (+60).
Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям
Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксированы в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.
- Львовская область – 423 (+11);
- Черновицкая область – 289 (+2);
- Закарпатская область – 267 (+2);
- Ивано-Франковская область – 227 (+5);
- Киев – 222 (+4);
- Харьковская область – 218 (+5);
- Ровненская область – 134 (+2);
- Волынская область – 123;
- Одесская область – 113 (+3);
- Киевская область – 102;
- Винницкая область – 85;
- Тернопольская область – 79 (+3);
- Житомирская область – 69 (+1);
- Днепропетровская область – 52 (+1);
- Кировоградская область – 47;
- Хмельницкая область – 52 (+4);
- Черкасская область – 39 (+1);
- Николаевская область – 34 (+3);
- Запорожская область – 25;
- Сумская область – 27 (+2);
- Черниговская область – 22;
- Донецкая область – 23 (+2);
- Полтавская область – 22 (+2);
- Херсонская область – 13;
- Луганская область- – 3.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера в рядах ВСУ зарегистрировали 47 новых случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 3 сентября в Вооруженных силах болеют COVID-19 612 человек. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 524 военных и работников ВСУ. Поборол коронавирусную болезнь уже 1 201 военный. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 137 медработников. С начала пандемии в Украине SARS-CoV-2 инфицировались 11 635 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,07%. Известно также о по меньшей мере 60 летальных исходах среди медицинских работников вследствие осложненного течения COVID-19.
К теме Коронавирус в Крыму: количество больных продолжает расти
Вспышка COVID-19 в психбольнице Харькова: заболел 21 человек
В областной психиатрической больнице Харькова обнаружили вспышку COVID-19. Там заболел 21 человек. Диагноз COVID-19 подтвердили у 15 пациентов и 6 медиков.
Первым коронавирусом заболел врач областного медицинского учреждения. Известно, что 20 других больных, у которых подтвердили COVID-19, контактировали с врачом. Их обследовали через 2 недели, согласно приказа Министерства здравоохранения. Сейчас состояние всех больных оценивается, как легкое.
В Минздраве отреагировали на многотысячное празднование Дня города в Одессе
В Одессе 2 сентября громко отпраздновали День города. Тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте, организованном местными властями. В Минздраве назвали такое поведение безответственным и обещали "отреагировать".
Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе. Сейчас в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет аж 66%.
Как в Одессе праздновали День города
- Тысячи людей собрались вечером, 2 сентября, на Потемкинской лестнице на концерт, который состоялся по случаю Дня города. Его торжественно открыл мэр города Геннадий Труханов.
- Люди пришли на концерт, вопреки карантинным ограничениям. По предварительной информации, здесь собралось около 50 тысяч человек. Большинство из них не соблюдали социальную дистанцию, а защитные маски почти никто не надевал.
- На сцене, установленной у Потемкинской лестницы, выступили популярные исполнители, в частности: Jerry Heil, Потап и Макс Барских. Празднование завершилось ярким фейерверком.
По состоянию на 3 сентября в Одесской области обнаружили почти 8 тысяч случаев коронавируса / Фото "Думской"
В Киевском апелляционном суде обнаружили вспышку COVID-19
Вспышку коронавирусной болезни зафиксировали в Киевском апелляционном суде. Диагноз COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников государственного учреждения.
Несмотря на это, учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.
Важно: Дефицит ИВЛ и коллапс больниц: в каких областях ситуация с коронавирусом значительно ухудшится
Украина закупит препарат Ремдесивир для лечения COVID-19
Правительство выделило средства на централизованную закупку лекарственного препарата против коронавируса под названием Ремдесивир. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов.
Несмотря на то, что это лекарственное средство не зарегистрировано в Украине, закон позволяет завести его и централизованно закупить.
Новости о коронавирусе в мире 3 сентября
В мире уже более 26 миллионов больных COVID-19
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 26 209 390 больных коронавирусом. Однако 18 468 775 пациентов уже выздоровели. 868 034 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 291 032;
- Бразилия – 34 001 422;
- Индия – 3 853 406;
- Россия – 1 009 995;
- Перу – 667 437.
Исследования и последние разработки по COVID-19
В Китае разработали город, который переживет пандемию без карантина
Самодостаточный город разработала архитектурная компания Guallart Architects. Такой район или даже полноценный отдельный город сможет вырабатывать собственную энергию и пищу во время карантина. Детальный проект предусматривает теплицы для выращивания пищи, большие наклонные крыши, которые будут покрыты солнечными панелями, и мастерские, которые наполнены 3D-принтерами.
Впервые такую разработку могут воплотить уже во время строительства района Сюньан.
Зеленый район должен быть вполне самодостаточным / Фото Dezeen
Стероиды могут бороться с тяжелым течением COVID-19
Множество клинических испытаний "золотого стандарта" дают новую надежду для тяжелобольных пациентов с COVID-19. Согласно исследованиям, дешевые и общепринятые препараты, известные как кортикостероиды, снижают уровень смертности на треть.
Что нового выяснили ученые:
- Стероид дексаметазон использовался в трех испытаниях, в которых участвовало почти 1300 пациентов. Он снизил риск смерти на 36% по сравнению со стандартным лечением.
- Гидрокортизон применялся в трех испытаниях, в которых принимали участие значительно меньше пациентов (около 374), и снизил риск смерти на 31%.
- Кортикостероиды противодействуют воспалительной реакции организма, так называемому "цитокиновому шторму".