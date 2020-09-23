Від початку пандемії в Україні виявили 84 734 хворих на COVID-19. За добу виписали рекордну кількість пацієнтів. Але разом з тим, госпіталізували теж рекордну кількість хворих. До послаблення карантину не готові 22 області. Через коронавірус змінили церемонію вручення Нобелівської премії. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 23 вересня

В Україні коронавірус виявили ще у 3 497 людей. Найбільше хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області – 403.

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На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 63 інфікованих. Але і є хороші новини, адже за один день виписали рекордну кількість пацієнтів – 1 769.

За минулу добу госпіталізували 711 хворих. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Загальні дані: Станом на 9:00 23 вересня в Україні зареєстрували 84 734 хворих на COVID-19. На жаль, 3 705 з них померли, але 81 670 пацієнтів одужали.

Актуальна статистика коронавірусу в Україні по областях

Київ – 20 335 (+307);

Львівська область – 19 045 (+252);

Харківська область – 15 908 (+403);

Чернівецька область – 13 448 (+144);

Івано-Франківська область – 12 811 (+136);

Одеська область – 12 130 (+287);

Тернопільська область – 12 069 (+337);

Рівненська область – 11 459 (+106);

Закарпатська область – 9343 (+78);

Київська область – 8148 (+128);

Волинська область – 7132 (+101);

Вінницька область – 5455 (+78);

Житомирська область – 5191 (+70);

Хмельницька область – 5049 (+112);

Дніпропетровська область – 4394 (+176);

Чернігівська область – 3537 (+126);

Сумська область – 3280 (+96);

Черкаська область – 3238 (+93);

Запорізька область – 3149 (+115);

Миколаївська область – 2643 (+71);

Донецька область – 2634 (+129);

Полтавська область – 1630 (+55);

Кіровоградська область – 1024 (+19);

Херсонська область – 868 (+31);

Луганська область – 814 (+47).

Летальність в областях України внаслідок COVID-19

Львівська область – 532 (+5);

Чернівецька область – 341 (+3);

Київ – 330 (+5);

Харківська область – 315 (+7);

Закарпатська область – 294 (+1);

Івано-Франківська область – 287 (+3);

Одеська область – 167 (+2);

Київська область – 165 (+4);

Рівненська область – 155 (+4);

Волинська область – 150 (+1);

Тернопільська область – 146 (+5);

Вінницька область – 103 (+1);

Хмельницька область – 96 (+1);

Дніпропетровська область – 94 (+3);

Житомирська область – 92;

Миколаївська область – 68 (+5);

Кіровоградська область – 55 (+1);

Сумська область – 55 (+3);

Донецька область – 54 (+2);

Черкаська область – 50 (+1);

Запорізька область – 49 (+5);

Чернігівська область – 46;

Полтавська область – 34;

Херсонська область – 21 (+1);

Луганська область – 6.

COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 140 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 14 165 медичних працівників. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції.

за минулу добу коронавірус підтвердили у 140 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 14 165 медичних працівників. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції. Коронавірус у Збройних силах України: Від учора у лавах ЗСУ виявили 31 новий випадок зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіють 660 людей. 1 895 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 10 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 594 військових і працівників ЗСУ.

Карантин не готові послабити у 22 областях

Перелік областей, що не можуть послабити карантин, від учора не змінився. За критеріями МОЗ пом'якшити обмеження можна лише у двох областях України: Херсонській та Кіровоградській. У цих регіонах найменший показник захворюваності. Водночас на більшості території України послаблювати карантин наразі не можна.

До ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,5 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 152,2. Найвищий показник у Тернопільській області – 409,8.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ відповіли, коли медики отримають обіцяне підвищення зарплати

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, медичні працівники повинні отримати свої доплати наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, під час отримання заробітної плати за вересень. міністр підкреслив, що договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), тож головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, аби отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат.

У київській Держспоживслужбі заявили, що після виборів не буде спалаху COVID-19

За словами голови відомства Олега Рубана, до спалаху призводить тільки тривале спілкування в організованих колективах. "Вибори – це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. Під час проведення виборів такого спілкування немає", – заявив він. Він наголосив, що під час проведення виборів мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил. Зазначимо, що теорія Олега Рубана про передачу коронавірусу не надто відповідає інформації ВООЗ.

До теми Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині зростає: заступник голови ОДА назвав причини

Новини про коронавірус у світі 23 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 31 633 316 хворих на коронавірус. Натомість 21 767 569 пацієнтів вже одужали. Але 971 403 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 897 495; Індія – 5 646 010; Бразилія – 4 591 364; Росія – 1 117 487; Колумбія – 777 537.

Через коронавірус змінили церемонію вручення Нобелівської премії

Вручення Нобелівської премії у 2020 році відрізнятиметься від традиційного. Вперше від 1944 року лауреати не поїдуть у Швецію для вручення премій. Через карантинні обмеження захід відбуватиметься в онлайн-форматі. Головну трансляцію вестимуть з мерії у Стокгольмі. Крім того, не буде традиційного святкового банкету в ратуші. Нагороди, ймовірно, вручатимуть лауреатам через посольства та університети у їхніх країнах. Організатори також зазначили, що лауреатів Нобелівської премії оголосять впродовж 5 – 12 жовтня. 10 грудня в Осло відбудеться церемонія вручення Нобелівської премії миру.



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