Новини про коронавірус 23 вересня: два рекорди в Україні, зміна церемонії Нобелівської премії
Від початку пандемії в Україні виявили 84 734 хворих на COVID-19. За добу виписали рекордну кількість пацієнтів. Але разом з тим, госпіталізували теж рекордну кількість хворих. До послаблення карантину не готові 22 області. Через коронавірус змінили церемонію вручення Нобелівської премії. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 23 вересня
В Україні коронавірус виявили ще у 3 497 людей. Найбільше хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області – 403.
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На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 63 інфікованих. Але і є хороші новини, адже за один день виписали рекордну кількість пацієнтів – 1 769.
За минулу добу госпіталізували 711 хворих. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Актуальна статистика коронавірусу в Україні по областях
- Київ – 20 335 (+307);
- Львівська область – 19 045 (+252);
- Харківська область – 15 908 (+403);
- Чернівецька область – 13 448 (+144);
- Івано-Франківська область – 12 811 (+136);
- Одеська область – 12 130 (+287);
- Тернопільська область – 12 069 (+337);
- Рівненська область – 11 459 (+106);
- Закарпатська область – 9343 (+78);
- Київська область – 8148 (+128);
- Волинська область – 7132 (+101);
- Вінницька область – 5455 (+78);
- Житомирська область – 5191 (+70);
- Хмельницька область – 5049 (+112);
- Дніпропетровська область – 4394 (+176);
- Чернігівська область – 3537 (+126);
- Сумська область – 3280 (+96);
- Черкаська область – 3238 (+93);
- Запорізька область – 3149 (+115);
- Миколаївська область – 2643 (+71);
- Донецька область – 2634 (+129);
- Полтавська область – 1630 (+55);
- Кіровоградська область – 1024 (+19);
- Херсонська область – 868 (+31);
- Луганська область – 814 (+47).
Летальність в областях України внаслідок COVID-19
- Львівська область – 532 (+5);
- Чернівецька область – 341 (+3);
- Київ – 330 (+5);
- Харківська область – 315 (+7);
- Закарпатська область – 294 (+1);
- Івано-Франківська область – 287 (+3);
- Одеська область – 167 (+2);
- Київська область – 165 (+4);
- Рівненська область – 155 (+4);
- Волинська область – 150 (+1);
- Тернопільська область – 146 (+5);
- Вінницька область – 103 (+1);
- Хмельницька область – 96 (+1);
- Дніпропетровська область – 94 (+3);
- Житомирська область – 92;
- Миколаївська область – 68 (+5);
- Кіровоградська область – 55 (+1);
- Сумська область – 55 (+3);
- Донецька область – 54 (+2);
- Черкаська область – 50 (+1);
- Запорізька область – 49 (+5);
- Чернігівська область – 46;
- Полтавська область – 34;
- Херсонська область – 21 (+1);
- Луганська область – 6.
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 140 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 14 165 медичних працівників. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції.
- Коронавірус у Збройних силах України: Від учора у лавах ЗСУ виявили 31 новий випадок зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіють 660 людей. 1 895 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 10 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 594 військових і працівників ЗСУ.
Карантин не готові послабити у 22 областях
Перелік областей, що не можуть послабити карантин, від учора не змінився. За критеріями МОЗ пом'якшити обмеження можна лише у двох областях України: Херсонській та Кіровоградській. У цих регіонах найменший показник захворюваності. Водночас на більшості території України послаблювати карантин наразі не можна.
До ослаблення карантину не готові:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,5 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 152,2. Найвищий показник у Тернопільській області – 409,8.
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу
У МОЗ відповіли, коли медики отримають обіцяне підвищення зарплати
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, медичні працівники повинні отримати свої доплати наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, під час отримання заробітної плати за вересень. міністр підкреслив, що договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), тож головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, аби отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат.
У київській Держспоживслужбі заявили, що після виборів не буде спалаху COVID-19
За словами голови відомства Олега Рубана, до спалаху призводить тільки тривале спілкування в організованих колективах. "Вибори – це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. Під час проведення виборів такого спілкування немає", – заявив він. Він наголосив, що під час проведення виборів мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил. Зазначимо, що теорія Олега Рубана про передачу коронавірусу не надто відповідає інформації ВООЗ.
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Новини про коронавірус у світі 23 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 31 633 316 хворих на коронавірус. Натомість 21 767 569 пацієнтів вже одужали. Але 971 403 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 897 495;
- Індія – 5 646 010;
- Бразилія – 4 591 364;
- Росія – 1 117 487;
- Колумбія – 777 537.
Через коронавірус змінили церемонію вручення Нобелівської премії
Вручення Нобелівської премії у 2020 році відрізнятиметься від традиційного. Вперше від 1944 року лауреати не поїдуть у Швецію для вручення премій. Через карантинні обмеження захід відбуватиметься в онлайн-форматі. Головну трансляцію вестимуть з мерії у Стокгольмі. Крім того, не буде традиційного святкового банкету в ратуші. Нагороди, ймовірно, вручатимуть лауреатам через посольства та університети у їхніх країнах. Організатори також зазначили, що лауреатів Нобелівської премії оголосять впродовж 5 – 12 жовтня. 10 грудня в Осло відбудеться церемонія вручення Нобелівської премії миру.
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