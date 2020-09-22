В Україні за минулу добу виписали з лікарень рекордних 1 717 пацієнтів, це найбільше з початку боротьби з епідемією коронавірусу в країні. Попри це, захворюваність все ще висока – майже 3 тисячі нових випадків інфікувань, послабити карантин можуть лише 2 області. У світі показник інфікованих понад 31 мільйонів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

За минулу добу коронавірус підтвердили у 2 884 мешканців України. Відтак, станом на 22 вересня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 181 237. З них 79 901 хворий вже одужав, але 3 642 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Продовжують лікуватись від коронавірусу 97 694 українці, повідомляє 24 канал.

Читайте також Детально про COVID-19 в Україні: за добу виписали рекордну кількість пацієнтів

Статистика коронавірусу в областях України

​Вінницька область – 5377 (+55);

Волинська область – 7031 (+95);

Дніпропетровська область – 4218 (+100);

Донецька область – 2505 (+25);

Житомирська область – 5121 (+62);

Закарпатська область – 9265 (+76);

Запорізька область – 3034 (+100);

Івано-Франківська область – 12675 (+137);

Кіровоградська область – 1005 (+12);

Київ – 20028 (+270);

Київська область – 8020 (+140);

Львівська область – 18793 (+275);

Луганська область – 767 (+8);

Миколаївська область – 2572 (+21);

Одеська область – 11843 (+233);

Полтавська область – 1575 (+41);

Рівненська область – 11353 (+111);

Сумська область – 3184 (+67);

Тернопільська область – 11732 (+293);

Харківська область – 15505 (+372);

Херсонська область – 837 (+19);

Хмельницька область – 4937 (+114);

Чернівецька область – 13304 (+139);

Черкаська область – 3145 (+49);

Чернігівська область – 3411 (+70).

За минулу добу від ускладнень коронавірусу в країні померли 59 людей у 19 областях України. Найбільше нових смертей зареєстрували у Донецькій області – 9.

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 527 (+1);

Чернівецька область – 338 (+6);

Київ – 325 (+7);

Харківська область – 308 (+7);

Закарпатська область – 293 (+1);

Івано-Франківська область – 284 (+4);

Одеська область – 165 (+5);

Київська область – 161 (+2);

Рівненська область – 151;

Волинська область – 149 (+3);

Тернопільська область – 141 (+2);

Вінницька область – 102 (+1);

Хмельницька область – 95 (+2);

Житомирська область – 92 (+1);

Дніпропетровська область – 91 (+2);

Миколаївська область – 63;

Кіровоградська область – 54;

Сумська область – 52 (+1);

Черкаська область – 49 (+1);

Чернігівська область – 46;

Донецька область – 52 (+9);

Запорізька область – 44 (+2);

Полтавська область – 34 (+1);

Херсонська область – 20;

Луганська область – 6.

Коронавірус у Збройних силах України: від учора у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 35 військових. Загалом на коронавірус хворіють 684 військовослужбовці. Станом на 22 вересня хворобу побороли 1840 військових, натомість 10 – померли від ускладнень. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 584 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 86 осіб.

від учора На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 584 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 86 осіб. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 75 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус діагностували у 14 025 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,7%.

Важливо Коронавірус – не змова: чому далі буде ще гірше?

Головне про карантин в Україні

Карантин не готові послабити у 22 областях

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 22 вересня карантин готові послабити лише 2 області. Відповідно у 22 регіонах та Києві обмеження пом'якшувати поки не можна.

До ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

У МОЗ обурилися через фестиваль у Запоріжжі і очікують там спалах COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через проведення музичного фестивалю в Запоріжжі "Khortytsia Freedom".

За його словами, минулого тижня він домовився з мерами міст, що ті не використовуватимуть карантин для політичних цілей, а також не організовуватимуть масові заходи.

"Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає", – обурився міністр.

Степанов звинуватив лікарів у затримці результатів тестувань на COVID-19

Очільник МОЗ Максим Степанов зауважив, що деякі пацієнти, яким зробили тести на виявлення коронавірусу у державних лабораторіях, очікують свої результати понад тиждень або навіть більш ніж 10 днів.

До слова, зразок пацієнта повинен бути доставлений до лабораторії впродовж 48 годин. А температура перевезення повинна становити від 2 до 8 градусів.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Епідеміолог: відкриття шкіл призведе до тотального карантину

За перші тижні нового навчального року багато шкіл у різних регіонах України почали масово переходити на карантин. І експерти передбачають: що як тільки прийдуть морози, заклади освіти будуть масово переходити на тотальний карантин.

Так, за словами лікаря-епідеміолога Андрій Александрін, будь-яке відкриття шкіл може перетворитися на "вогнище" зараження коронавірусом.

Причина: садочки та школи не оснащені найосновнішим – вентиляцією, яка служила б головним засобом для профілактики інфекцій.

Новини про коронавірус у світі 22 вересня

За даними університету Джонса Гопкінса від початку пандемії у світі виявили 31 346 086 інфікованих коронавірусом. 21 518 790 людей вже одужали, але 965 294 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 858 010;

Індія – 5 562 663;

Бразилія – 4 558 040;

Росія – 1 111 157;

Колумбія – 770 435.

Темпи поширення хвороби зросли, – ВООЗ

За минулий тиждень у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — майже 2 мільйони.

У період з 14 по 20 вересня в світі виявили 1 998 897 хворих на COVID-19, що на 6% більше, ніж тижнем раніше.

Це найбільша кількість зареєстрованих випадків зараження за один тиждень з початку епідемії,

– йдеться у заяві ВООЗ.

Розробки та дослідження щодо коронавірусу

Фірма, яка виготовляє роботів для Rolls-Royce, вигадала пристрій для дотримання дистанції

Дослідники у Великій Британії розробили пристрій, який допоможе дотримуватись умов соціального дистанціювання.

Пристрій має назву Bump і важить лише кілька грамів. Його носять на шиї й коли 2 людини підходять близько один до одного, то в ньому загоряються червоні лампочки й він починає видавати сигнал небезпеки. Зараз його використовують для працівників компанії.

Крім того, за допомогою пристрою можна відстежувати дані про контакти інфікованих.

Червоні лампочки загоряються, коли людина підходить надто близько / Фото CGTN Euroe

Як триває навчання у школах США, Іспанії та Італії: цікаві факти

Пандемія вплинула на навчання в школах у різних країнах світу. Зокрема, деякі заклади освіти повністю перейшли на дистанційне навчання, інші поєднують онлайн-навчання з очним, а ще деякі відкрили школи для учнів.

Наприклад, в Оксфордські школи, США мають різні розклади. Також початком навчального року батькам треба було вирішити: пускатимуть вони своїх дітей до закладу освіти чи ні.

Якщо обирають другий варіант, то їм забезпечували онлайн-навчання для їхніх дітей, а саме кожній дитині до початку навчання видали комп’ютер додому зі встановленою навчальною програмою для домашніх завдань. Батьки повинні заплатити лише страховий внесок за комп’ютер та придбати чохол за власні кошти.

До слова, в Україні з 1 вересня навчання в школах теж розпочали "гібридно" – в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу