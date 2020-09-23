Новости о коронавирусе 23 сентября: два рекорда в Украине, смена церемонии Нобелевской премии
С начала пандемии в Украине обнаружили 84 734 больных COVID-19. За сутки выписали рекордное количество пациентов. Но вместе с тем, госпитализировали тоже рекордное количество больных. К ослаблению карантина не готовы 22 области. Из-за коронавируса изменили церемонию вручения Нобелевской премии. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 сентября.
Новости коронавируса в Украине 23 сентября
В Украине коронавирус обнаружили еще у 3 497 человек. Больше всего больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области-403.
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К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 63 инфицированных. Но и есть хорошие новости, ведь за один день выписали рекордное количество пациентов – 1 769.
За минувшие сутки госпитализировали 711 больных. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Актуальная статистика коронавируса в Украине по областям
- Киев – 20 335 (+307);
- Львовская область – 19 045 (+252);
- Харьковская область – 15 908 (+403);
- Черновицкая область – 13 448 (+144);
- Ивано-Франковская область – 12 811 (+136);
- Одесская область – 12 130 (+287);
- Тернопольская область – 12 069 (+337);
- Ровненская область – 11 459 (+106);
- Закарпатская область – 9343 (+78);
- Киевская область – 8148 (+128);
- Волынская область – 7132 (+101);
- Винницкая область – 5455 (+78);
- Житомирская область – 5191 (+70);
- Хмельницкая область – 5049 (+112);
- Днепропетровская область – 4394 (+176);
- Черниговская область – 3537 (+126);
- Сумская область – 3280 (+96);
- Черкасская область – 3238 (+93);
- Запорожская область – 3149 (+115);
- Николаевская область – 2643 (+71);
- Донецкая область – 2634 (+129);
- Полтавская область – 1630 (+55);
- Кировоградская область – 1024 (+19);
- Херсонская область – 868 (+31);
- Луганская область – 814 (+47).
Летальность в областях Украины вследствие COVID-19
- Львовская область – 532 (+5);
- Черновицкая область – 341 (+3);
- Киев – 330 (+5);
- Харьковская область – 315 (+7);
- Закарпатская область – 294 (+1);
- Ивано-Франковская область – 287 (+3);
- Одесская область – 167 (+2);
- Киевская область – 165 (+4);
- Ровненская область – 155 (+4);
- Волынская область – 150 (+1);
- Тернопольская область – 146 (+5);
- Винницкая область – 103 (+1);
- Хмельницкая область – 96 (+1);
- Днепропетровская область – 94 (+3);
- Житомирская область – 92;
- Николаевская область – 68 (+5);
- Кировоградская область – 55 (+1);
- Сумская область – 55 (+3);
- Донецкая область – 54 (+2);
- Черкасская область – 50 (+1);
- Запорожская область – 49 (+5);
- Черниговская область – 46;
- Полтавская область – 34;
- Херсонская область – 21 (+1);
- Луганская область – 6.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 140 медработников. С начала года болезнь обнаружили у 14 165 медицинских работников. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня в рядах ВСУ обнаружили 31 новый случай заражения коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах болеют 660 человек. 1 895 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 10 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 594 военных и работников ВСУ.
Карантин не готовы ослабить в 22 областях
Перечень областей, которые не могут ослабить карантин, со вчерашнего дня не изменился. По критериям Минздрава смягчить ограничения можно только в двух областях Украины: Херсонской и Кировоградской. В этих регионах наименьший показатель заболеваемости. В то же время на большинстве территории Украины ослаблять карантин пока нельзя.
К ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,2. Самый высокий показатель в Тернопольской области – 409,8.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
В Минздраве ответили, когда медики получат обещанное повышение зарплаты
По словам главы Минздрава Максима Степанова, медицинские работники должны получить свои доплаты в конце сентября или в первых числах октября, во время получения заработной платы за сентябрь. министр подчеркнул, что договоры заключаются через Национальную службу здоровья (НСЗУ), поэтому главные врачи должны подать заявки – штатное расписание своего лечебного учреждения, чтобы получить соответствующие средства на осуществление этих доплат.
В киевской Госпотребслужбе заявили, что после выборов не будет вспышки COVID-19
По словам главы ведомства Олега Рубана, к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах. "Выборы – это та мера, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит долговременное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет", – заявил он. Он отметил, что во время проведения выборов должны придерживаться трех вещей: ограниченного общения, проветривания помещений и соблюдения санитарных правил. Отметим, что теория Олега Рубана о передаче коронавируса не слишком соответствует информации ВОЗ.
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Новости коронавирус в мире 23 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 31 633 316 больных коронавирусом. 21 767 569 пациентов уже выздоровели. 971 403 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 897 495;
- Индия – 5 646 010;
- Бразилия – 4 591 364;
- Россия – 1 117 487;
- Колумбия – 777 537.
Из-за коронавируса изменили церемонию вручения Нобелевской премии
Вручение Нобелевской премии в 2020 году будет отличаться от традиционного. Впервые с 1944 года лауреаты не поедут в Швецию для вручения премий. Из-за карантинных ограничений мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Главную трансляцию будут вести из мэрии в Стокгольме. Кроме того, не будет традиционного праздничного банкета в ратуше. Награды, вероятно, будут вручать лауреатам через посольства и университеты в их странах. Организаторы также отметили, что лауреатов Нобелевской премии объявят в течение 5 – 12 октября. 10 декабря в Осло состоится церемония вручения Нобелевской премии мира.
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