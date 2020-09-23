С начала пандемии в Украине обнаружили 84 734 больных COVID-19. За сутки выписали рекордное количество пациентов. Но вместе с тем, госпитализировали тоже рекордное количество больных. К ослаблению карантина не готовы 22 области. Из-за коронавируса изменили церемонию вручения Нобелевской премии. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 сентября.

Новости коронавируса в Украине 23 сентября

В Украине коронавирус обнаружили еще у 3 497 человек. Больше всего больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области-403.

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К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 63 инфицированных. Но и есть хорошие новости, ведь за один день выписали рекордное количество пациентов – 1 769.

За минувшие сутки госпитализировали 711 больных. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Общие данные: по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зарегистрировали 84 734 больных COVID-19. К сожалению, 3 705 из них умерли, но 81 670 пациентов выздоровели.

Актуальная статистика коронавируса в Украине по областям

Киев – 20 335 (+307);

Львовская область – 19 045 (+252);

Харьковская область – 15 908 (+403);

Черновицкая область – 13 448 (+144);

Ивано-Франковская область – 12 811 (+136);

Одесская область – 12 130 (+287);

Тернопольская область – 12 069 (+337);

Ровненская область – 11 459 (+106);

Закарпатская область – 9343 (+78);

Киевская область – 8148 (+128);

Волынская область – 7132 (+101);

Винницкая область – 5455 (+78);

Житомирская область – 5191 (+70);

Хмельницкая область – 5049 (+112);

Днепропетровская область – 4394 (+176);

Черниговская область – 3537 (+126);

Сумская область – 3280 (+96);

Черкасская область – 3238 (+93);

Запорожская область – 3149 (+115);

Николаевская область – 2643 (+71);

Донецкая область – 2634 (+129);

Полтавская область – 1630 (+55);

Кировоградская область – 1024 (+19);

Херсонская область – 868 (+31);

Луганская область – 814 (+47).

Летальность в областях Украины вследствие COVID-19

Львовская область – 532 (+5);

Черновицкая область – 341 (+3);

Киев – 330 (+5);

Харьковская область – 315 (+7);

Закарпатская область – 294 (+1);

Ивано-Франковская область – 287 (+3);

Одесская область – 167 (+2);

Киевская область – 165 (+4);

Ровненская область – 155 (+4);

Волынская область – 150 (+1);

Тернопольская область – 146 (+5);

Винницкая область – 103 (+1);

Хмельницкая область – 96 (+1);

Днепропетровская область – 94 (+3);

Житомирская область – 92;

Николаевская область – 68 (+5);

Кировоградская область – 55 (+1);

Сумская область – 55 (+3);

Донецкая область – 54 (+2);

Черкасская область – 50 (+1);

Запорожская область – 49 (+5);

Черниговская область – 46;

Полтавская область – 34;

Херсонская область – 21 (+1);

Луганская область – 6.

COVID-19 среди украинских медиков : за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 140 медработников. С начала года болезнь обнаружили у 14 165 медицинских работников. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.

: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 140 медработников. С начала года болезнь обнаружили у 14 165 медицинских работников. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня в рядах ВСУ обнаружили 31 новый случай заражения коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах болеют 660 человек. 1 895 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 10 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 594 военных и работников ВСУ.

Карантин не готовы ослабить в 22 областях

Перечень областей, которые не могут ослабить карантин, со вчерашнего дня не изменился. По критериям Минздрава смягчить ограничения можно только в двух областях Украины: Херсонской и Кировоградской. В этих регионах наименьший показатель заболеваемости. В то же время на большинстве территории Украины ослаблять карантин пока нельзя.

К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,2. Самый высокий показатель в Тернопольской области – 409,8.

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

В Минздраве ответили, когда медики получат обещанное повышение зарплаты

По словам главы Минздрава Максима Степанова, медицинские работники должны получить свои доплаты в конце сентября или в первых числах октября, во время получения заработной платы за сентябрь. министр подчеркнул, что договоры заключаются через Национальную службу здоровья (НСЗУ), поэтому главные врачи должны подать заявки – штатное расписание своего лечебного учреждения, чтобы получить соответствующие средства на осуществление этих доплат.

В киевской Госпотребслужбе заявили, что после выборов не будет вспышки COVID-19

По словам главы ведомства Олега Рубана, к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах. "Выборы – это та мера, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит долговременное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет", – заявил он. Он отметил, что во время проведения выборов должны придерживаться трех вещей: ограниченного общения, проветривания помещений и соблюдения санитарных правил. Отметим, что теория Олега Рубана о передаче коронавируса не слишком соответствует информации ВОЗ.

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Новости коронавирус в мире 23 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 31 633 316 больных коронавирусом. 21 767 569 пациентов уже выздоровели. 971 403 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 897 495;

Индия – 5 646 010;

Бразилия – 4 591 364;

Россия – 1 117 487;

Колумбия – 777 537.

Из-за коронавируса изменили церемонию вручения Нобелевской премии

Вручение Нобелевской премии в 2020 году будет отличаться от традиционного. Впервые с 1944 года лауреаты не поедут в Швецию для вручения премий. Из-за карантинных ограничений мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Главную трансляцию будут вести из мэрии в Стокгольме. Кроме того, не будет традиционного праздничного банкета в ратуше. Награды, вероятно, будут вручать лауреатам через посольства и университеты в их странах. Организаторы также отметили, что лауреатов Нобелевской премии объявят в течение 5 – 12 октября. 10 декабря в Осло состоится церемония вручения Нобелевской премии мира.

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