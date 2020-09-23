Количество больных COVID-19 на Львовщине растет: заместитель председателя ОГА назвал причины
Львовщина находится на втором месте в Украине по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии в области уже выявлено около 19 тысяч человек, у которых подтвердили COVID-19.
Количество инфицированных коронавирусом на Львовщине с учетом максимального количества проведенных тестирований увеличивается. Об этом заявил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень в эфире 24 канала.
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Основными причинами ухудшения ситуации является активный политический процесс, который начался с учетом массовых мероприятий, а также образовательный процесс. По словам Тараса Греня, увеличение количества больных происходит обычно во вторник и среду, когда до конца проводят тестирования, которые были в очереди после выходных.
На сегодня во львовские области есть два района, которые отнесли в красную зону:
- Пустомытовский;
- Перемышлянский.
Там ограничено курсирование общественного транспорта, а образовательный процесс происходит в дистанционной форме. Также правоохранительные органы проводят превентивные мероприятия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Какова ситуация с количеством коек в больницах
На сегодня ситуация с количеством мест в медицинских учреждениях улучшилась и является стабильной. Заполненность составляет около 49%, поэтому свободные койки для больных COVID-19 еще есть.
Медицинские учреждения обеспечены всем необходимым, однако если говорить о сложных случаях течения болезни или дорогостоящих лекарствах, то здесь ситуация несколько сложная. Но мы над этим работаем,
- заявил Грень.
Также во Львовской области будут рассматривать возможность введения 2 или 3 дополнительных больниц для борьбы с коронавирусом.
Коронавирус в Украине: главное
- Сейчас COVID-19 в Украине подтвердили у более 181 тысячи человек.
- По состоянию на 22 сентября инфицировались 3497 украинцев.
- Выздоровели от коронавируса около 80 тысяч человек, умерли от осложнений болезни – 3705 пациента.
- Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют разные ограничения.