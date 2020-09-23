Львовщина находится на втором месте в Украине по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии в области уже выявлено около 19 тысяч человек, у которых подтвердили COVID-19.

Количество инфицированных коронавирусом на Львовщине с учетом максимального количества проведенных тестирований увеличивается. Об этом заявил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень в эфире 24 канала.

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Основными причинами ухудшения ситуации является активный политический процесс, который начался с учетом массовых мероприятий, а также образовательный процесс. По словам Тараса Греня, увеличение количества больных происходит обычно во вторник и среду, когда до конца проводят тестирования, которые были в очереди после выходных.

На сегодня во львовские области есть два района, которые отнесли в красную зону:

Пустомытовский;

Перемышлянский.

Там ограничено курсирование общественного транспорта, а образовательный процесс происходит в дистанционной форме. Также правоохранительные органы проводят превентивные мероприятия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Какова ситуация с количеством коек в больницах

На сегодня ситуация с количеством мест в медицинских учреждениях улучшилась и является стабильной. Заполненность составляет около 49%, поэтому свободные койки для больных COVID-19 еще есть.

Медицинские учреждения обеспечены всем необходимым, однако если говорить о сложных случаях течения болезни или дорогостоящих лекарствах, то здесь ситуация несколько сложная. Но мы над этим работаем,

- заявил Грень.

Также во Львовской области будут рассматривать возможность введения 2 или 3 дополнительных больниц для борьбы с коронавирусом.

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