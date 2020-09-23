Львівщина перебуває на другому місці по Україні за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії в області вже виявлено близько 19 тисяч людей, у яких підтвердили COVID-19.

Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині з урахуванням максимальної кількості проведених тестувань збільшується. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень в ефірі 24 каналу.

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Основними причинами погіршення ситуації є активний політичний процес, який розпочався з урахуванням масових заходів, а також освітній процес. За словами Тараса Греня, збільшення кількості хворих відбувається, зазвичай, у вівторок та середу, коли до кінця проводять тестування, які були в черзі після вихідних.

На сьогодні у Львівські області є два райони, які віднесли до червоної зони:

Пустомитівський;

Перемишлянський.

Там обмежено курсування громадського транспорту, а освітній процес відбувається у дистанційній формі. Також правоохоронні органи проводять превентивні заходи для дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Яка ситуація з кількістю ліжок у лікарнях

На сьогодні ситуація з кількістю місць у медичних закладах покращилась та є стабільною. Заповненість становить близько 49%, тому вільні ліжка для хворих на COVID-19 ще є.

Медичні заклади забезпечено усім необхідним, проте якщо говорити про складні випадки перебігу хвороби чи дорогі ліки, то тут ситуація є дещо складною. Але ми над цим працюємо,

– заявив Грень.

Також у Львівській області будуть розглядати можливість введення 2 чи 3 додаткових лікарень для боротьби з коронавірусом.