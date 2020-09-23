Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині зростає: заступник голови ОДА назвав причини
Львівщина перебуває на другому місці по Україні за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії в області вже виявлено близько 19 тисяч людей, у яких підтвердили COVID-19.
Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині з урахуванням максимальної кількості проведених тестувань збільшується. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень в ефірі 24 каналу.
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Основними причинами погіршення ситуації є активний політичний процес, який розпочався з урахуванням масових заходів, а також освітній процес. За словами Тараса Греня, збільшення кількості хворих відбувається, зазвичай, у вівторок та середу, коли до кінця проводять тестування, які були в черзі після вихідних.
На сьогодні у Львівські області є два райони, які віднесли до червоної зони:
- Пустомитівський;
- Перемишлянський.
Там обмежено курсування громадського транспорту, а освітній процес відбувається у дистанційній формі. Також правоохоронні органи проводять превентивні заходи для дотримання санітарно-епідеміологічних норм.
Яка ситуація з кількістю ліжок у лікарнях
На сьогодні ситуація з кількістю місць у медичних закладах покращилась та є стабільною. Заповненість становить близько 49%, тому вільні ліжка для хворих на COVID-19 ще є.
Медичні заклади забезпечено усім необхідним, проте якщо говорити про складні випадки перебігу хвороби чи дорогі ліки, то тут ситуація є дещо складною. Але ми над цим працюємо,
– заявив Грень.
Також у Львівській області будуть розглядати можливість введення 2 чи 3 додаткових лікарень для боротьби з коронавірусом.
Коронавірус в Україні: головне
- Наразі COVID-19 в Україні підтвердили у понад 181 тисячі людей.
- Станом на 22 вересня інфікувались 3497 українців.
- Одужали від коронавірусу близько 80 тисяч людей, померли від ускладнень хвороби – 3705 пацієнта.
- Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 листопада.
- З 1 серпня країну поділили на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній зоні діють різні обмеження.