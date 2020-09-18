В Україні знову понад 3 тисячі інфікованих за добу, темпи поширення коронавірусного захворювання зростають. Найбільше випадків за минулу добу було виявлено у Харківській області – 349. Естонія заявила про введення нових карантинних обмежень через зростання смертності від COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 18 вересня

Загалом в Україні офіційно на COVID-19 захворіли 169 472 людини. На сьогодні хворіють 90 518 українців, з яких 3 228 інфікувалися за минулу добу.

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Кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася на 68. Загалом з початку епідемії COVID-19 в Україні, на жаль, померли 3 468 людей.

Натомість одужали від коронавірусу 75 486 людей, за минулу добу ця кількість збільшилася на 1 573.

Статистика хворих на коронавірус в областях:

Вінницька область — 5 114;

Волинська область — 6 689;

Дніпропетровська область — 3 765;

Донецька область — 2 313;

Житомирська область — 4 774;

Закарпатська область — 9 031;

Запорізька область — 2 748;

Івано-Франківська область — 12 031;

Кіровоградська область — 967;

м. Київ — 18 740;

Київська область — 7 476;

Львівська область — 17 869;

Луганська область — 706;

Миколаївська область — 2 320;

Одеська область — 10 924;

Полтавська область — 1 390;

Рівненська область — 10 917;

Сумська область — 2 807;

Тернопільська область — 10 705;

Харківська область — 14 264;

Херсонська область — 766;

Хмельницька область — 4 339;

Чернівецька область — 12 793;

Черкаська область — 2 891;

Чернігівська область — 3 133.

Скільки українців померли від коронавірусу:

Львівська область – 507 (+10)

Чернівецька область – 328 (+3)

Київ – 304 (+8)

Харківська область – 291 (+4)

Закарпатська область – 289

Івано-Франківська область – 274 (+1)

Одеська область – 158 (+3)

Київська область – 150 (+4)

Рівненська область – 149 (+1)

Волинська область – 143 (+3)

Тернопільська область – 128 (+6)

Вінницька область – 98

Житомирська область – 89

Хмельницька область – 89 (+3)

Дніпропетровська область – 85 (+3)

Миколаївська область – 56 (+3)

Кіровоградська область – 52 (+1)

Сумська область – 49 (+7)

Черкаська область – 47

Чернігівська область – 46 (+2)

Запорізька область – 42 (+5)

Донецька область – 35

Полтавська область – 33

Херсонська область – 20 (+1)

Луганська область – 5

Коронавірус у Збройних силах України: 17 вересня, у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 57 військових. Загалом на коронавірус хворіє 694 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1 701 військовий, 9 військовослужбовців померли.

17 вересня, у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 57 військових. Загалом на коронавірус хворіє 694 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1 701 військовий, 9 військовослужбовців померли. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 162 медпрацівників.Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 558 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.

Відомо, скільки Кернес витратив на лікування коронавірусу

Мер Харкова Геннадій Кернес, у якого діагностували COVID-19, витратив на переліт у Німеччину майже 6 мільйонів гривень. У цю суму входить і оплата медичних послуг. Як відомо, Кернес поїхав закордон саме на лікування.

COVID-19 у Кернеса підтвердили на початку вересня 2020 року. До лікарні він потрапив 10 вересня. Медики заявляли, що його стан – стабільно важкий. Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.

Експерт розповів, чому Україна більше не може стримувати поширення COVID-19

В Україні найгірша ситуація з COVID-19 за весь час. Вчора Кабмін прийняв рішення змінити критерії для карантинних зон. Але де-факто він скасовував їх узагалі.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк вважає, що така реакція уряду на епідемію COVID-19 все більше нагадує реакцію політбюро СРСР на Чорнобиль.

І у випадку епідемії коронавірусу в Україні, "реактор" уже вибухнув.

Більше про це: Україна більше не може стримувати поширення COVID-19: яке фатальне рішення прийняв уряд?

Новини про коронавірус у світі 18 вересня

Від початку пандемії у світі виявили 30 мільйонів 205 тисяч інфікованих коронавірусом. 20 мільйонів 548 тисяч з них вже одужали, але понад 946 тисяч хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 676 410

Індія – 5 214 677

Бразилія – 4 455 386

Росія – 1 086 955

Перу – 744 400.

У Болівії люди п'ють промисловий відбілювач для лікування COVID-19

У Болівії промисловий відбілювач видають за "чудо-ліки" від коронавірусу. Через вживання відбілювача вже зафіксовано численні випадки ураження та один летальний випадок.

Крім того, болівійський парламент навіть ухвалив закон, який визнав цю отруту "ліками". Адвокати речовини називають її "Чудо-мінеральним розчином" (MMS).

В Індії політик, який заявляв про користь купання в багнюці для імунітету, захворів

Депутат парламенту Індії від північного штату Раджастан Сухбір Сінгх Джаунапурія виявив позитивний результат на коронавірус 14 вересня. Крім нього, захворіло ще 23 парламентаріїв.

За місяць до встановлення позитивного діагнозу політик завантажив на свою сторінку у фейсбук химерне відео, на якому він сидить у багнюці і стверджує, що це допомагає отримати імунітет від COVID-19.

В Росії від коронавірусу померли понад 19 тисяч людей

За минулу добу в Росії зареєстрували 5 905 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 18 вересня РФ повідомила про 1 091 186 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

В Естонії уряд посилив карантинні обмеження через зростання смертності

Влада Естонії заявила про стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Через це у країні почне діяти загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю.

На думку уряду Естонії, таке рішення допоможе стримати поширення COVID-19.

Від учора в країні зареєстрували 134 смерті внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість померлих від коронавірусу в країні становить 19 195.