Новини про коронавірус 17 вересня: приголомшлива заява ООН, рекордний приріст хворих в Україні
За минулу добу 3 584 людей в Україніі захворіли на коронавірусну інфекцію, загалом заразилися 166 244 осіб. В ООН заявили, що пандемія вийшла з-під контролю, тому закликали всі країни до глобального припинення бойових дій. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 17 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу 3 584 людей заразилися на коронавірус. Загалом в Україні на COVID-19 захворіли 166 244 людей, з яких побороли недугу вже 79 913. Відомо, що 3 400 пацієнтів з діагнозом коронавірус, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
Коронавірус в областях України 17 вересня
- Київ – 18 449 (+379);
- Львівська область – 17 664 (+234);
- Харківська область – 13 915 (+483);
- Чернівецька область – 12 640 (+147);
- Івано-Франківська область – 11 856 (+179);
- Рівненська область – 10 797 (+90);
- Одеська область – 10 602 (+325);
- Тернопільська область – 10 394 (+390);
- Закарпатська область – 8 931 (+102);
- Київська область – 7 342 (+135);
- Волинська область – 6 593 (+89);
- Вінницька область – 5 039 (+63);
- Житомирська область – 4 656 (+113);
- Хмельницька область – 4 198 (+65);
- Дніпропетровська область – 3 653 (+114);
- Чернігівська область – 3 034 (+112);
- Черкаська область – 2 820 (+81);
- Сумська область – 2 724 (+84);
- Запорізька область – 2 673 (+82);
- Донецька область – 2 272 (+92);
- Миколаївська область – 2 252 (+81);
- Полтавська область – 1 363 (+56);
- Кіровоградська область – 951 (+17);
- Херсонська область – 737 (+35);
- Луганська область – 689 (+36).
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 497 (+10);
- Чернівецька область – 325 (+4);
- Київ – 296 (+5);
- Закарпатська область – 289 (+2);
- Харківська область – 287 (+5);
- Івано-Франківська область – 273 (+4);
- Одеська область – 155 (+2);
- Рівненська область – 148 (+1);
- Київська область – 146 (+4);
- Волинська область – 140 (+2);
- Тернопільська область – 122 (+1);
- Вінницька область – 98 (+1);
- Житомирська область – 89 (+1);
- Хмельницька область – 86(+1);
- Дніпропетровська область – 83 (+2);
- Миколаївська область – 53;
- Кіровоградська область – 51 (+1);
- Черкаська область – 47 (+2);
- Сумська область – 42;
- Чернігівська область – 44 (+4);
- Запорізька область – 37 (+2) ;
- Донецька область – 35 (+2);
- Полтавська область – 33 (+3);
- Херсонська область – 19 (+2);
- Луганська область – 5.
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Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 147 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 396 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.
Летальність серед медиків склала 0,8%. Найвища смертність серед працівників медичної сфери була в Кіровоградській (3,4%) та Миколаївській (2,0%) областях.
З померлих медиків переважають жінки (66,3%) та люди віком від 50 років (84,6%).
COVID-19 у ЗСУ
За добу 16 вересня у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 72 військових. Загалом на коронавірус хворіє 656 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1683 військовим, 8 військослужбовців померли.
На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 789 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 209 військових.
Як голосуватимуть на місцевих виборах люди з COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що віддати свій голос на місцевих виборах – це конституційне право людини. Тому люди, які захворіли на COVID-19, зможуть проголосувати вдома.
"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії. Якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці (23 жовтня – 24 канал) в переддень голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома у зв'язку з хворобою", – сказав міністр.
Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 17 вересня
Від початку пандемії у світі виявили 30 073 744 інфікованих коронавірусом. 21 826 660 людей вже одужали, але 945 817 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 828 698
- Індія – 5 122 846
- Бразилія – 4 421 686
- Росія – 1 085 281
- Перу – 744 400.
Половина шкіл досі не відкрилися через коронавірус
Понад 870 мільйонів учнів по всьому світу, а це близько 50 країн, досі не можуть повернутися до очного навчання в школах через пандемію COVID-19.
Минулого навчального року весною у розпал коронавірусу школи зачинилися в 192 країнах світу, відправивши додому 1,6 мільярда учнів.
За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, мільйонам дітей пощастило вчитися дистанційно – в Інтернеті, через радіо чи телебачення тощо. Але дані показують, що щонайменше для 463 мільйонів дітей, школи яких закрилися, не мали онлайн-навчання. Зокрема, це через брак доступу до інтернету або ґаджетів.
Пандемія вийшла з під контролю: заява ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю.
Гутерріш нагадав, що кількість смертей внаслідок пандемії наблизилася до мільйона. А тому припинення ведення бойових дій є важливим, бо наразі COVID-19 є "загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі",
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