За минулу добу 3 584 людей в Україніі захворіли на коронавірусну інфекцію, загалом заразилися 166 244 осіб. В ООН заявили, що пандемія вийшла з-під контролю, тому закликали всі країни до глобального припинення бойових дій. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 17 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу 3 584 людей заразилися на коронавірус. Загалом в Україні на COVID-19 захворіли 166 244 людей, з яких побороли недугу вже 79 913. Відомо, що 3 400 пацієнтів з діагнозом коронавірус, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Коронавірус в областях України 17 вересня

Київ – 18 449 (+379);

Львівська область – 17 664 (+234);

Харківська область – 13 915 (+483);

Чернівецька область – 12 640 (+147);

Івано-Франківська область – 11 856 (+179);

Рівненська область – 10 797 (+90);

Одеська область – 10 602 (+325);

Тернопільська область – 10 394 (+390);

Закарпатська область – 8 931 (+102);

Київська область – 7 342 (+135);

Волинська область – 6 593 (+89);

Вінницька область – 5 039 (+63);

Житомирська область – 4 656 (+113);

Хмельницька область – 4 198 (+65);

Дніпропетровська область – 3 653 (+114);

Чернігівська область – 3 034 (+112);

Черкаська область – 2 820 (+81);

Сумська область – 2 724 (+84);

Запорізька область – 2 673 (+82);

Донецька область – 2 272 (+92);

Миколаївська область – 2 252 (+81);

Полтавська область – 1 363 (+56);

Кіровоградська область – 951 (+17);

Херсонська область – 737 (+35);

Луганська область – 689 (+36).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 497 (+10);

Чернівецька область – 325 (+4);

Київ – 296 (+5);

Закарпатська область – 289 (+2);

Харківська область – 287 (+5);

Івано-Франківська область – 273 (+4);

Одеська область – 155 (+2);

Рівненська область – 148 (+1);

Київська область – 146 (+4);

Волинська область – 140 (+2);

Тернопільська область – 122 (+1);

Вінницька область – 98 (+1);

Житомирська область – 89 (+1);

Хмельницька область – 86(+1);

Дніпропетровська область – 83 (+2);

Миколаївська область – 53;

Кіровоградська область – 51 (+1);

Черкаська область – 47 (+2);

Сумська область – 42;

Чернігівська область – 44 (+4);

Запорізька область – 37 (+2) ;

Донецька область – 35 (+2);

Полтавська область – 33 (+3);

Херсонська область – 19 (+2);

Луганська область – 5.​



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 147 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 396 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.

Летальність серед медиків склала 0,8%. Найвища смертність серед працівників медичної сфери була в Кіровоградській (3,4%) та Миколаївській (2,0%) областях.

З померлих медиків переважають жінки (66,3%) та люди віком від 50 років (84,6%).

COVID-19 у ЗСУ

За добу 16 вересня у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 72 військових. Загалом на коронавірус хворіє 656 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1683 військовим, 8 військослужбовців померли.

На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 789 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 209 військових.

Як голосуватимуть на місцевих виборах люди з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що віддати свій голос на місцевих виборах – це конституційне право людини. Тому люди, які захворіли на COVID-19, зможуть проголосувати вдома.

"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії. Якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці (23 жовтня – 24 канал) в переддень голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома у зв'язку з хворобою", – сказав міністр.



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Новини про коронавірус у світі 17 вересня

Від початку пандемії у світі виявили 30 073 744 інфікованих коронавірусом. 21 826 660 людей вже одужали, але 945 817 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 828 698 Індія – 5 122 846 Бразилія – 4 421 686 Росія – 1 085 281 Перу – 744 400.

Половина шкіл досі не відкрилися через коронавірус

Понад 870 мільйонів учнів по всьому світу, а це близько 50 країн, досі не можуть повернутися до очного навчання в школах через пандемію COVID-19.

Минулого навчального року весною у розпал коронавірусу школи зачинилися в 192 країнах світу, відправивши додому 1,6 мільярда учнів.

За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, мільйонам дітей пощастило вчитися дистанційно – в Інтернеті, через радіо чи телебачення тощо. Але дані показують, що щонайменше для 463 мільйонів дітей, школи яких закрилися, не мали онлайн-навчання. Зокрема, це через брак доступу до інтернету або ґаджетів.

Пандемія вийшла з під контролю: заява ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю.

Гутерріш нагадав, що кількість смертей внаслідок пандемії наблизилася до мільйона. А тому припинення ведення бойових дій є важливим, бо наразі COVID-19 є "загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі",



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