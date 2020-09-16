В Україні близько 3 тисяч хворих на COVID-19 всього за добу, померли рекордна кількість пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я планує змінити умови навчання в школах, зокрема закладів у червоній зоні карантину. У світі кількість інфікованих наблизилась до 30 тисяч. Темпи поширення захворювання лише зростають. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 16 вересня

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 2 958 мешканців України, на жаль, померли 76 пацієнтів внаслідок ускладненого перебігу недуги. Натомість видужали – 1 514 людей.

Загалом SARS-CoV-2 від початку епідемії в Україні підхопили 162 660 людей, з яких побороли недугу – 72 324, померли – 3 340. Активних хворих, тобто тих, які продовжують лікуватись від коронавірусного захворювання, станом на 16 вересня – 86 996.

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Тернопільщина три дні поспіль б'є рекорди за кількістю нових хворих

Тернопільська область впродовж останніх трьох днів встановлює нові добові рекорди з кількості виявлених заражених новою коронавірусною інфекцією.

Цей показник є досить великим, зважаючи на те, що Тернопільщина — одна з найменших областей України.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні

Київ – 18 070 (+356);

Львівська область – 17 430 (+187) ;

Харківська область – 13 432 (+272);

Чернівецька область – 12 493(+99);

Івано-Франківська область – 11 677 (+167);

Рівненська область – 10 707 (+72);

Одеська область – 10 277 (+284);

Тернопільська область – 10 004 (+380);

Закарпатська область – 8 829 (+73);

Київська область – 7 207 (+128);

Волинська область – 6 504 (+76);

Вінницька область – 4 976 (+89);

Житомирська область – 4 543 (+73);

Хмельницька область – 4 133 (+75);

Дніпропетровська область – 3 539 (+109);

Чернігівська область – 2 922 (+76);

Черкаська область – 2 739 (+51);

Сумська область – 2 640 (+87);

Запорізька область – 2 591 (+88);

Донецька область – 2 180 (+26);

Миколаївська область – 2 171 (+57);

Полтавська область – 1 307 (+57);

Кіровоградська область – 934 (+5);

Херсонська область – 702 (+41);

Луганська область –653 (+33).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 487 (+9);

Чернівецька область – 321 (+4);

Київ – 291 (+8);

Закарпатська область – 287 (+1);

Харківська область – 282 (+7);

Івано-Франківська область – 269 (+4);

Одеська область – 154 (+2);

Рівненська область – 147 (+3);

Київська область – 142 (+4);

Волинська область – 138 (+2);

Тернопільська область – 121 (+7);

Вінницька область – 97 (+1);

Житомирська область – 88 (+2);

Хмельницька область – 85(+3);

Дніпропетровська область – 81 (+3);

Миколаївська область – 53 (+2);

Кіровоградська область – 50;

Черкаська область – 45 (+2);

Сумська область – 42 (+3);

Чернігівська область – 40 (+5);

Запорізька область – 35 (+2) ;

Донецька область – 33 (+1);

Полтавська область – 30;

Херсонська область – 17;

Луганська область – 5 (+1).

Коронавірус у Збройних силах України: за добу 15 вересня у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувався 31 військовий. Загалом на коронавірус хворіє 630 військовослужбовців, а померли – 8. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 779 військових.

за добу 15 вересня у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувався 31 військовий. Загалом на коронавірус хворіє 630 військовослужбовців, а померли – 8. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 779 військових. COVID-19 серед українських медиків: від учора COVID-19 підтвердили у 149 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 249 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.

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Головне про карантин в Україні

МОЗ хоче дозволи школам червоної зони працювати

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували, аби рішення про відкриття шкіл та садочків в червоних зонах приймала центральна влада спільно з місцевою владою.

Крім того, будуть запропоновані зміни щодо роботи шкіл в інших зонах. Зокрема, якщо в навчальному закладі 50% чи більше класів відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на COVID-19, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

На Чернігівщині понад 120 навчальних закладів перейшли на дистанційне навчання

Через коронавірус на Чернігівщині понад сотню навчальних закладів вже перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, йдеться про 61 школу, 48 дитсадків, 7 позашкільних та 5 вищих навчальних закладів.

Так, понад 60 шкіл у Ніжині, Бобровицькому та Носівському районах перевели на дистанційне навчання. Також навчання припинили у п’яти вищих закладах освіти ВНЗ та у двох закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Ще 4 школи в Києві закрили на карантин через коронавірус у вчителів

За словами Кличка, через випадки захворювання серед вчителів на карантин з 16 вересня закрили чотири школи в Києві: в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 15 вересня

Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 29 762 897 інфікованих коронавірусом. 21 563 978 людей вже одужали, але 939 941 хворий помер від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 788 471; Індія – 5 025 043; Бразилія – 4 384 299; Росія – 1 079 519; Перу – 738 020.

В Індонезії винахідливо карають людей, які не носять маски

Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19.

Таке покарання вже отримали вісім людей, покараних не зобов'язують контактувати з тілами померлих. Вони виконують тільки ручну роботу, викопуючи могили та готуючи ділянки для поховання.



Покарання за відмову носіння масок в Індонезії / Фото thejakartapost.com

ВООЗ: школи під час пандемії варто закривати в останню чергу У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що школи під час коронавірусу повинні закриватися в останню чергу. Адже до навчання розпочали в закладах освіти лише половина учнів, що не дуже добре. Так, понад 460 мільйонів дітей не змогли отримати доступ до онлайн-навчання, коли школи були закриті. У ВООЗ наголосили, що люди повинні вибрати між роботою барів, нічних клубів і шкіл, натякаючи на відмову від розваг на користь навчання. Ураган "Саллі" призупинив нафтовидобуток Сьогодні, 16 вересня 2020 року, ціни на нафту продовжили зростати. Ураган у США призвів до тимчасового припинення нафтовидобутку на узбережжі Мексиканської затоки. Також на підвищення вартості сировини вплинуло і зменшення запасів сирої нафти у США. За даними Investing.com, нафта марки Brent подорожчала на 60 центів, або на 1,5%, досягнувши 41,13 долара за барель. Американська нафта WTI зросла в ціні на 68 центів (1,8%) до 38,96 долара за барель. Відомі збитки світового туризму внаслідок пандемії У світі скоротився туристичний потік на 65% за перше півріччя 2020 року. Усе через те, що країни закрили кордони та запровадили обмеження на поїздки через пандемію COVID-19.

Через значне падіння попиту не відбулося понад 440 мільйонів міжнародних поїздок. Такі підрахунки оприлюднила Всесвітня туристська організація ООН.

Найбільше постраждали через обмеження:

В Азії туристичний потік скоротився на 72%.

В Європі він знизився на 66%.

В Африці та на Близькому Сході — на 57%.

В Америці — на 55%.

Через обмежувальні заходи вільно подорожувати не можуть й українці. Міністерство закордонних справ України створило інтерактивну карту, де можна подивитися, в яку країну українці можуть в'їхати та за яких умов.



Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу