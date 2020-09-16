В Украине около 3 тысяч больных COVID-19 всего за сутки, умерло рекордное количество пациентов. Министерство здравоохранения хочет изменить условия обучения в школах, в частности заведений в красной зоне карантина. В мире количество инфицированных подошло к 30 миллионам. Темпы распространения заболевания только растут. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 16 сентября

За минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 2958 жителей Украины, к сожалению, умерли 76 пациентов в результате осложненного течения болезни. А выздоровели – 1514 человек.

В целом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в Украине подхватили 162 660 человек, из которых победили недуг – 72 324, умерло – 3 340. Активных больных, то есть тех, которые продолжают лечиться от коронавирусного заболевания, по состоянию на 16 сентября – 86 996.

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Тернопольщина три дня подряд бьет рекорды по количеству новых больных

Тернопольская область в течение последних трех дней устанавливает новые суточные рекорды по количеству выявленных зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Этот показатель является достаточно большим, несмотря на то, что Тернопольщина – одна из самых маленьких областей Украины.

Статистика больных COVID-19 в Украине

Киев – 18070 (+356)

Львовская область – 17 430 (+187)

Харьковская область – 13 432 (+272)

Черновицкая область – 12 493 (+99)

Ивано-Франковская область – 11 677 (+167)

Ровненская область – 10 707 (+72)

Одесская область – 10277 (+284)

Тернопольская область – 10 004 (+380)

Закарпатская область – 8829 (+73)

Киевская область – 7207 (+128)

Волынская область – 6504 (+76)

Винницкая область – 4976 (+89)

Житомирская область – 4543 (+73)

Хмельницкая область – 4133 (+75)

Днепропетровская область – 3539 (+109)

Черниговская область – 2922 (+76)

Черкасская область – 2739 (+51)

Сумская область – 2640 (+87)

Запорожская область – 2591 (+88)

Донецкая область – 2180 (+26)

Николаевская область – 2171 (+57)

Полтавская область – 1307 (+57)

Кировоградская область – 934 (+5);

Херсонская область – 702 (+41);

Луганская область -653 (+33).

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 487 (+9);

Черновицкая область – 321 (+4)

Киев – 291 (+8);

Закарпатская область – 287 (+1)

Харьковская область – 282 (+7)

Ивано-Франковская область – 269 (+4)

Одесская область – 154 (+2)

Ровненская область – 147 (+3)

Киевская область – 142 (+4)

Волынская область – 138 (+2)

Тернопольская область – 121 (+7)

Винницкая область – 97 (+1);

Житомирская область – 88 (+2)

Хмельницкая область – 85 (+3)

Днепропетровская область – 81 (+3)

Николаевская область – 53 (+2)

Кировоградская область – 50;

Черкасская область – 45 (+2)

Сумская область – 42 (+3)

Черниговская область – 40 (+5);

Запорожская область – 35 (+2)

Донецкая область – 33 (+1);

Полтавская область – 30;

Херсонская область – 17;

Луганская область – 5 (+1).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за сутки 15 сентября во рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 заразился 31 военнослужащий. В целом коронавирусом болеет 630 военнослужащих, а умерли – 8. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 779 военных.

: за сутки 15 сентября во рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 заразился 31 военнослужащий. В целом коронавирусом болеет 630 военнослужащих, а умерли – 8. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 779 военных. COVID-19 среди украинских медиков со вчера COVID-19 подтвердили у 149 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 249 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.

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Минздрав хочет разрешения школам красной зоны работать

В Министерстве здравоохранения предложили, чтобы решение об открытии школ и садиков в красных зонах принимала центральная власть совместно с местными властями.

Кроме того, будут предложены изменения в работе школ в других зонах. В частности, если в учебном заведении 50% или более классов отправлены на самоизоляцию из-за больных COVID-19, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

На Черниговщине более 120 учебных заведений перешли на дистанционное обучение

Из-за коронавируса на Черниговщине более сотни учебных заведений уже перешли на дистанционное обучение. В частности, речь идет о 61 школе, 48 детских садах, 7 внешкольных и 5 высших учебных заведениях.

Так, более 60 школ в Нежине, Бобровицком и Носовском районах перевели на дистанционное обучение. Также обучение прекратили в пяти высших учебных заведениях и в двух учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

Еще 4 школы в Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса у учителей

По словам Кличко, из-за случаев заболевания среди учителей на карантин с 16 сентября закрыли четыре школы в Киеве: в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирус в мире 15 сентября

Согласно данным Worldometers, с начала пандемии в мире выявили 29 762 897 инфицированных коронавирусом. 21 563 978 человек уже выздоровели, но 939 941 больной умер от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 788 471;

Индия – 5 025 043;

Бразилия – 4 384 299;

Россия – 1 079 519;

Перу – 738 020.

В Индонезии изобретательно наказывают людей, которые не носят маски

Власти округа Гресик в Индонезии отправили людей, которые отказываются носить защитные маски, копать могилы для умерших от COVID-19.

Такое наказание уже получили восемь человек, наказанных не обязывают контактировать с телами умерших. Они выполняют только ручную работу, выкапывая могилы и готовя участки для захоронения.



Наказание за отказ ношение масок в Индонезии / Фото thejakartapost.com

ВОЗ: школы во время пандемии стоит закрывать в последнюю очередь Во Всемирной организации здравоохранения считают, что школы во время коронавируса должны закрываться в последнюю очередь. Ведь учебу начали в учебных заведениях только половина учеников, не очень хорошо. Так, более 460 миллионов детей не смогли получить доступ к онлайн-обучению, когда школы были закрыты. В ВОЗ отметили, что люди должны выбрать между работой баров, ночных клубов и школ, намекая на отказ от развлечений в пользу обучения. Ураган "Салли" приостановил нефтедобычу Сегодня, 16 сентября 2020 года, цены на нефть продолжили расти. Ураган в США привел к временному прекращению нефтедобычи на побережье Мексиканского залива. Также на повышение стоимости сырья повлияло и уменьшение запасов сырой нефти в США. По данным Investing.com, нефть марки Brent подорожала на 60 центов, или на 1,5%, достигнув 41,13 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на 68 центов (1,8%) до 38,96 доллара за баррель. Известны убытки мирового туризма результате пандемии В мире сократился туристический поток на 65% за первое полугодие 2020 года. Все потому, что страны закрыли границы и ввели ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19. Из-за значительного падения спроса не произошло свыше 440 миллионов международных поездок. Такие подсчеты обнародовала Всемирная туристская организация ООН. Больше всего пострадали из-за ограничений: В Азии туристический поток сократился на 72%.

В Европе он снизился на 66%.

В Африке и на Ближнем Востоке – на 57%.

В Америке – на 55%. Из-за ограничительных мер свободно путешествовать не могут и украинцы. Министерство иностранных дел Украины создало интерактивную карту, где можно посмотреть, в какую страну украинцы могут въехать и при каких условиях.

Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала