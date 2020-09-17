За минувшие сутки 3 584 человека в Украине заболели коронавирусной инфекцией, в целом заразились 166 244 человека. В ООН заявили, что пандемия вышла из-под контроля, поэтому призвали все страны к глобальному прекращению боевых действий. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 17 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки 3 584 человека заразились коронавирусом. В целом в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавирус, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в областях Украины 17 сентября

Киев – 18 449 (+379);

Львовская область – 17 664 (+234);

Харьковская область – 13 915 (+483);

Черновицкая область – 12 640 (+147);

Ивано-Франковская область – 11 856 (+179);

Ровненская область – 10 797 (+90);

Одесская область – 10 602 (+325);

Тернопольская область – 10 394 (+390);

Закарпатская область – 8 931 (+102);

Киевская область – 7 342 (+135);

Волынская область – 6 593 (+89);

Винницкая область – 5 039 (+63);

Житомирская область – 4 656 (+113);

Хмельницкая область – 4 198 (+65);

Днепропетровская область – 3 653 (+114);

Черниговская область – 3 034 (+112);

Черкасская область – 2 820 (+81);

Сумская область – 2 724 (+84);

Запорожская область – 2 673 (+82);

Донецкая область – 2 272 (+92);

Николаевская область – 2 252 (+81);

Полтавская область – 1 363 (+56);

Кировоградская область – 951 (+17);

Херсонская область – 737 (+35);

Луганская область – 689 (+36).

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 497 (+10);

Черновицкая область – 325 (+4);

Киев – 296 (+5);

Закарпатская область – 289 (+2);

Харьковская область – 287 (+5);

Ивано-Франковская область – 273 (+4);

Одесская область – 155 (+2);

Ровненская область – 148 (+1);

Киевская область – 146 (+4);

Волынская область – 140 (+2);

Тернопольская область – 122 (+1);

Винницкая область – 98 (+1);

Житомирская область – 89 (+1);

Хмельницкая область – 86 (+1);

Днепропетровская область – 83 (+2);

Николаевская область – 53;

Кировоградская область – 51 (+1);

Черкасская область – 47 (+2);

Сумская область – 42;

Черниговская область – 44 (+4);

Запорожская область – 37 (+2) ;

Донецкая область – 35 (+2);

Полтавская область – 33 (+3);

Херсонская область – 19 (+2);

Луганская область – 5.​



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Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 396 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.

Летальность среди медиков составила 0,8%. Самая высокая смертность среди работников медицинской сферы была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях.

Среди умерших медиков преобладают женщины (66,3%) и люди в возрасте от 50 лет (84,6%).

COVID-19 в ВСУ

За сутки 16 сентября в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 72 военных. В целом коронавирусом болеют 656 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1 683 военным, 8 военнослужащих умерли.

На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 789 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 209 военных.

Как будут голосовать на местных выборах люди с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что отдать свой голос на местных выборах – это конституционное право человека. Поэтому люди, которые заболели COVID-19, смогут проголосовать дома.

"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы (23 октября – 24 канал) в канун голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать на дому в связи с болезнью", – сказал министр.



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Новости о коронавирусе в мире 17 сентября

С начала пандемии в мире обнаружили 30 073 744 инфицированных коронавирусом. 21 826 660 человек уже выздоровели, но 945 817 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 828 698

Индия – 5 122 846

Бразилия – 4 421 686

Россия – 1 085 281

Перу – 744 400.

Половина школ до сих пор не открылись из-за коронавируса

Более 870 миллионов учеников по всему миру, а это около 50 стран, до сих пор не могут вернуться к очному обучению в школах из-за пандемии COVID-19.

В прошлом учебном году весной в разгар коронавируса школы закрылись в 192 странах мира, отправив домой 1,6 миллиарда учащихся.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, миллионам детей посчастливилось учиться дистанционно – в интернете, по радио или телевидению и тому подобное. Но данные показывают, что по меньшей мере для 463 миллионов детей, школы которых закрылись, не имели онлайн-обучения. В частности, это из-за нехватки доступа к интернету или гаджетов.

Пандемия вышла из под контроля: заявление ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля.

Гутерриш напомнил, что количество смертей в результате пандемии приблизилось к миллиону. А потому прекращение ведения боевых действий важно, потому что сейчас COVID-19 является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире".



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