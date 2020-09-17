Новости о коронавирусе 17 сентября: ошеломляющее заявление ООН, рекордный рост больных в Украине
За минувшие сутки 3 584 человека в Украине заболели коронавирусной инфекцией, в целом заразились 166 244 человека. В ООН заявили, что пандемия вышла из-под контроля, поэтому призвали все страны к глобальному прекращению боевых действий. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 17 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки 3 584 человека заразились коронавирусом. В целом в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавирус, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
Коронавирус в областях Украины 17 сентября
- Киев – 18 449 (+379);
- Львовская область – 17 664 (+234);
- Харьковская область – 13 915 (+483);
- Черновицкая область – 12 640 (+147);
- Ивано-Франковская область – 11 856 (+179);
- Ровненская область – 10 797 (+90);
- Одесская область – 10 602 (+325);
- Тернопольская область – 10 394 (+390);
- Закарпатская область – 8 931 (+102);
- Киевская область – 7 342 (+135);
- Волынская область – 6 593 (+89);
- Винницкая область – 5 039 (+63);
- Житомирская область – 4 656 (+113);
- Хмельницкая область – 4 198 (+65);
- Днепропетровская область – 3 653 (+114);
- Черниговская область – 3 034 (+112);
- Черкасская область – 2 820 (+81);
- Сумская область – 2 724 (+84);
- Запорожская область – 2 673 (+82);
- Донецкая область – 2 272 (+92);
- Николаевская область – 2 252 (+81);
- Полтавская область – 1 363 (+56);
- Кировоградская область – 951 (+17);
- Херсонская область – 737 (+35);
- Луганская область – 689 (+36).
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 497 (+10);
- Черновицкая область – 325 (+4);
- Киев – 296 (+5);
- Закарпатская область – 289 (+2);
- Харьковская область – 287 (+5);
- Ивано-Франковская область – 273 (+4);
- Одесская область – 155 (+2);
- Ровненская область – 148 (+1);
- Киевская область – 146 (+4);
- Волынская область – 140 (+2);
- Тернопольская область – 122 (+1);
- Винницкая область – 98 (+1);
- Житомирская область – 89 (+1);
- Хмельницкая область – 86 (+1);
- Днепропетровская область – 83 (+2);
- Николаевская область – 53;
- Кировоградская область – 51 (+1);
- Черкасская область – 47 (+2);
- Сумская область – 42;
- Черниговская область – 44 (+4);
- Запорожская область – 37 (+2) ;
- Донецкая область – 35 (+2);
- Полтавская область – 33 (+3);
- Херсонская область – 19 (+2);
- Луганская область – 5.
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Коронавирус среди украинских медиков
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 396 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.
Летальность среди медиков составила 0,8%. Самая высокая смертность среди работников медицинской сферы была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях.
Среди умерших медиков преобладают женщины (66,3%) и люди в возрасте от 50 лет (84,6%).
COVID-19 в ВСУ
За сутки 16 сентября в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 72 военных. В целом коронавирусом болеют 656 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1 683 военным, 8 военнослужащих умерли.
На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 789 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 209 военных.
Как будут голосовать на местных выборах люди с COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что отдать свой голос на местных выборах – это конституционное право человека. Поэтому люди, которые заболели COVID-19, смогут проголосовать дома.
"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы (23 октября – 24 канал) в канун голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать на дому в связи с болезнью", – сказал министр.
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Новости о коронавирусе в мире 17 сентября
С начала пандемии в мире обнаружили 30 073 744 инфицированных коронавирусом. 21 826 660 человек уже выздоровели, но 945 817 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 828 698
- Индия – 5 122 846
- Бразилия – 4 421 686
- Россия – 1 085 281
- Перу – 744 400.
Половина школ до сих пор не открылись из-за коронавируса
Более 870 миллионов учеников по всему миру, а это около 50 стран, до сих пор не могут вернуться к очному обучению в школах из-за пандемии COVID-19.
В прошлом учебном году весной в разгар коронавируса школы закрылись в 192 странах мира, отправив домой 1,6 миллиарда учащихся.
По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, миллионам детей посчастливилось учиться дистанционно – в интернете, по радио или телевидению и тому подобное. Но данные показывают, что по меньшей мере для 463 миллионов детей, школы которых закрылись, не имели онлайн-обучения. В частности, это из-за нехватки доступа к интернету или гаджетов.
Пандемия вышла из под контроля: заявление ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля.
Гутерриш напомнил, что количество смертей в результате пандемии приблизилось к миллиону. А потому прекращение ведения боевых действий важно, потому что сейчас COVID-19 является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире".
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