В Украине снова более 3 тысяч инфицированных за сутки, темпы распространения коронавирусного заболевания растут. Больше всего случаев за минувшие сутки были выявлены в Харьковской области – 349. Эстония заявила о введении новых карантинных ограничений из-за роста смертности от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября

Всего в Украине официально COVID-19 заболели 169 472 человека. На сегодня болеют 90 518 украинцев, из которых 3 228 инфицировались за минувшие сутки.

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Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось на 68. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине, к сожалению, умерли 3 468 человек.

Зато выздоровели от коронавируса 75 486 человек, за минувшие сутки это число увеличилось на 1 573.

Статистика больных коронавирусом в областях:

Винницкая область – 5 114;

Волынская область – 6 689;

Днепропетровская область – 3 765;

Донецкая область – 2 313;

Житомирская область – 4 774;

Закарпатская область – 9 031;

Запорожская область – 2 748;

Ивано-Франковская область – 12 031;

Кировоградская область – 967;

г. Киев – 18 740;

Киевская область – 7 476;

Львовская область – 17 869;

Луганская область – 706;

Николаевская область – 2 320;

Одесская область – 10 924;

Полтавская область – 1 390;

Ровненская область – 10 917;

Сумская область – 2 807;

Тернопольская область – 10 705;

Харьковская область – 14 264;

Херсонская область – 766;

Хмельницкая область – 4 339;

Черновицкая область – 12 793;

Черкасская область – 2 891;

Черниговская область – 3 133.

Сколько украинцев умерли от коронавируса:

Львовская область – 507 (+10)

Черновицкая область – 328 (+3)

Киев – 304 (+8)

Харьковская область – 291 (+4)

Закарпатская область – 289

Ивано-Франковская область – 274 (+1)

Одесская область – 158 (+3)

Киевская область – 150 (+4)

Ровненская область – 149 (+1)

Волынская область – 143 (+3)

Тернопольская область – 128 (+6)

Винницкая область – 98

Житомирская область – 89

Хмельницкая область – 89 (+3)

Днепропетровская область – 85 (+3)

Николаевская область – 56 (+3)

Кировоградская область – 52 (+1)

Сумская область – 49 (+7)

Черкасская область – 47

Черниговская область – 46 (+2)

Запорожская область – 42 (+5)

Донецкая область – 35

Полтавская область – 33

Херсонская область – 20 (+1)

Луганская область – 5

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: 17 сентября, в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 57 военных. Всего коронавирусом болеют 694 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1 701 военному, 9 военнослужащих умерли.

17 сентября, в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 57 военных. Всего коронавирусом болеют 694 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1 701 военному, 9 военнослужащих умерли. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 162 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 558 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.

Известно, сколько Кернес потратил на лечение коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, у которого диагностировали COVID-19, потратил на перелет в Германию почти 6 миллионов гривен. В эту сумму входит и оплата медицинских услуг. Как известно, Кернес уехал заграницу именно на лечение.

COVID-19 у Кернеса подтвердили в начале сентября 2020 года. В больницу он попал 10 сентября. Медики заявляли, что его состояние – стабильно тяжелое. Сроков по прогнозам выздоровления врачи не дают.

Эксперт рассказал, почему Украина больше не может сдерживать распространение COVID-19

В Украине худшая ситуация с COVID-19 за все время. Вчера Кабмин принимал решение изменить критерии для карантинных зон. Но де-факто он отменял их вообще.

Экс-заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк считает, что такая реакция правительства на эпидемию COVID-19 все больше напоминает реакцию политбюро СССР на Чернобыль.

И в случае эпидемии коронавируса в Украине, "реактор" уже взорвался.

Больше об этом: Украина больше не может сдерживать распространение COVID-19: какое роковое решение приняло правительство?

Новости о коронавирусе в мире 18 сентября

С начала пандемии в мире обнаружили 30 миллионов 205 тысяч инфицированных коронавирусом. 20 миллионов 548 тысяч из них уже выздоровели, но более 946 тысяч больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 676 410

Индия – 5 214 677

Бразилия – 4 455 386

Россия – 1 086 955

Перу – 744 400.

В Боливии люди пьют промышленный отбеливатель для лечения COVID-19

В Боливии промышленный отбеливатель выдают за "чудо-лекарство" от коронавируса. Из-за употребления отбеливателя уже зафиксированы многочисленные случаи поражения и один летальный случай.

Кроме того, боливийский парламент даже принял закон, признавший этот яд "лекарством". Адвокаты вещества называют его "Чудо-минеральным раствором" (MMS).

В Индии политик, который заявлял о пользе купания в грязи для иммунитета, заболел

Депутат парламента Индии от северного штата Раджастан Сухбир Сингх Джаунапурия обнаружил положительный результат на коронавирус 14 сентября. Кроме него, заболели еще 23 парламентария.

За месяц до установления положительного диагноза политик загрузил на свою страницу в фейсбук странное видео, на котором он сидит в грязи и утверждает, что это помогает получить иммунитет от COVID-19.

В России от коронавируса умерли более 19 тысяч человек

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 905 новых больных COVID-19, В общем, по состоянию на 18 сентября РФ сообщила о 1 091 186 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В Эстонии правительство усилило карантинные ограничения из-за роста смертности

Власти Эстонии заявили о стремительном увеличении количества новых больных коронавирусом. Из-за этого в стране начнет действовать общегосударственное ограничение на ночную продажу алкоголя.

По мнению правительства Эстонии, такое решение поможет сдержать распространение COVID-19.

Со вчерашнего дня в стране зарегистрировали 134 смерти в результате осложнений коронавирусной болезни. Согласно официальной информации, общее количество умерших от коронавируса в стране составляет 19 195.