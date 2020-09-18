Индийский депутат, который ранее заявлял, что купание в грязи формирует иммунитет против коронавируса, заразился COVID-19.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Депутат парламента Индии от северного штата Раджастан Сухбир Сингх Джаунапурия обнаружил положительный результат на коронавирус 14 сентября. Кроме него, заболели еще 23 парламентария.

За месяц до установления положительного диагноза политик загрузил на свою страницу в фейсбук странное видео, на котором его можно увидеть сидит в грязи и утверждает, что это помогает получить иммунитет от COVID-19.

Выйди, промокни под дождем, посиди в грязи, поработай на ферме... Делая это, человек приобретает иммунитет,

– сказал политик.

Добавим, что Индия находится на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом. В целом с начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 5 214 677 инфицированных, 84 404 человека умерли от осложнений, а 4 112 551 – выздоровел.

Смотрите видео: индийский политик призывает купаться в грязи для иммунитета