Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд заявил, что маска является важнейшим средством защиты общественного здоровья.

Об этом Редфилд заявил во время слушаний в комитете Сената США, пишет "Голос Америки".

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Эпидемиолог ссылается на научные доказательства и отмечает, что маска – важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем.

Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает... Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID-19, чем когда я приму вакцину от COVID-19, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска – да,

– сказал Редфилд.

Главный эпидемиолог США призвал американцев носить маски. Он заявил, что при условии массового ношения масок, пандемию можно обуздать за 6-12 недель.

А как насчет вакцины?

Редфилд считает, что вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021 года, а небольшие поставки станут доступными в конце этого года.

Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала