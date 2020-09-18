Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтверждено 169 472 случая инфицирования. На сегодня болеют 90 518 украинцев.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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За сутки – 3 228 новых больных

Возглавляют рейтинг городов и областей с наибольшим количеством инфицированных город Киев и Львовщина. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 291 новый случай инфицирования, в общем – 18 740 человек заразились.

Во Львовской области за минувшие сутки обнаружили 205 случаев заражения, всего с начала эпидемии заболело 17 869 человек.

Больше всего случаев за минувшие сутки было выявлено в Харьковской области – 349.

Умерло 68 пациентов

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилась на 68. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине, к сожалению, умерли 3468 человек.

Больше всего смертей зафиксировано во Львовской области: за минувшие сутки – 10, всего – 507.

75 486 человек выздоровели

На сегодня в Украине выздоровели от коронавируса 75 486 человек. За минувшие сутки это количество увеличилось на 1573.



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