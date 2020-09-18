В Украине за сутки обнаружили еще 3228 больных коронавирусом: статистика
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтверждено 169 472 случая инфицирования. На сегодня болеют 90 518 украинцев.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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За сутки – 3 228 новых больных
Возглавляют рейтинг городов и областей с наибольшим количеством инфицированных город Киев и Львовщина. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 291 новый случай инфицирования, в общем – 18 740 человек заразились.
Во Львовской области за минувшие сутки обнаружили 205 случаев заражения, всего с начала эпидемии заболело 17 869 человек.
Больше всего случаев за минувшие сутки было выявлено в Харьковской области – 349.
Умерло 68 пациентов
Количество летальных случаев от коронавируса увеличилась на 68. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине, к сожалению, умерли 3468 человек.
Больше всего смертей зафиксировано во Львовской области: за минувшие сутки – 10, всего – 507.
75 486 человек выздоровели
На сегодня в Украине выздоровели от коронавируса 75 486 человек. За минувшие сутки это количество увеличилось на 1573.
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