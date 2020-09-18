Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтверджено 169 472 випадки інфікування. На сьогодні хворіюють 90 518 українців.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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За добу – 3 228 нових хворих

Очолюють рейтинг міст та областей з найбільшою кількістю інфікованих осіб місто Київ і Львіщина. За минулу добу у Києві зафіксували 291 новий випадок інфікування, загалом – 18 740 людей заразилися.

У Львівській області за попередню добу виявили 205 випадків зараження, всього з початку епідемії захворіло 17 869 осіб.

Найбільше випадків за минулу добу було виявлено у Харківській області – 349.

Померло 68 пацієнтів

Кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася на 68. Загалом з початку епідемії COVID-19 в Україні, на жаль, померли 3 468 людей.

Найбільше смертей зафіксовано на Львівщині: за минулу добу – 10, загалом – 507.

75 486 осіб одужали

На сьогодні в Україні одужали від коронавірусу 75 486 людей. За минулу добу ця кількість збільшилася на 1 573.



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