Директор Центрів з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд заявив, що маска є найважливішим засобом захисту громадського здоров‘я.

Про це Редфілд заявив під час слухань в комітеті Сенату США, пише "Голос Америки".

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Епідеміолог посилається на наукові докази і наголошує, що маска – найважливіший засіб захисту громадського здоров‘я, який ми маємо.

Ми маємо чіткі наукові докази, що це працює...Я навіть скажу, що ця маска більш гарантовано захистить мене від COVID-19, ніж коли я прийму вакцину від COVID-19, бо імуногенність може складати 70 відсотків, і якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а ця маска – так,

– сказав Редфілд.

Головний епідеміолог США закликав американців носити маски. Він заявив, що за умови масового носіння масок, пандемію можна приборкати за 6-12 тижнів.

А як щодо вакцини?

Редфілд вважає, вакцина від коронавірусу стане доступною широкому загалу лише восени 2021 року, а невеликі поставки стануть доступними наприкінці цього року.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу