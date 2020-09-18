Індійський депутат, який раніше заявляв, що купання у багнюці формує імунітет проти коронавірусу, заразився COVID-19.

Про це пише видання Daily Mail.

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Депутат парламенту Індії від північного штату Раджастан Сухбір Сінгх Джаунапурія виявив позитивний результат на коронавірус 14 вересня. Крім нього, захворіло ще 23 парламентаріїв.

За місяць до встановлення позитивного діагнозу політик завантажив на свою сторінку у фейсбук химерне відео, на якому він сидить у багнюці і стверджує, що це допомагає отримати імунітет від COVID-19.

Вийди, промокни під дощем, посидь в багнюці, попрацюй на фермі ... Роблячи це, людина набуває імунітет,

– сказав політик.

Додамо, що Індія перебуває на другому місті у світі за кількістю хворих на коронавірус. Всього з початку епідемії коронавірусу у країні зафіксовано 5 214 677 інфікованих, 84 404 осіб померли від ускладнень, а 4 112 551 – одужала.

Дивіться відео: індійський політик закликає купатися у багнюці для імунітету