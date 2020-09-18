Коронавирус можно было удержать в Ухане, – посол США в Китае
Эпидемию коронавируса можно было удержать в пределах ее эпицентра – городе Ухань, однако власти Китая не справились с начальным этапом распространения болезни.
Об этом заявил посол США в Пекине Терри Бранстед после объявления о том, что уходит с поста, пишет CNN.
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Коронавирус можно было бы удержать в Ухане, но инфекция превратилась в пандемию во всем мире,
– заявил он.
По его словам, китайское правительство скрывало настоящие данные о ситуации, система работала так, что против врачей, которые в начале указывали на опасность инфекции, применяли наказания.
Также он возложил ответственность на Пекин за ухудшение отношений между США и КНР.
К слову, Бранстед неожиданно объявил на этой неделе об отставке с поста посла США в КНР – важнейшей дипломатической должности, которую он занимал с 2017 года – и о возвращении в США.
Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что масштабного распространения коронавируса можно было избежать.
Хронология развития пандемии COVID-19
- Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань, вероятно, именно там она и зародилась. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения.
- Первый смертельный случай от SARS-CoV-2 произошел 11 января. Вирус все еще был в основном сконцентрирован в городе Ухань, впрочем вспышки уже зафиксировали не только в отдельных провинциях Китая, но и по всему миру.
- С февраля болезнь стремительно распространяется по Европе, все больше случаев фиксируют в Италии.
- В провинции Хубэй власти усилили меры безопасности здоровья, в том числе жителям запретили выходить из дома и пользоваться собственными автомобилями. За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.
- ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Впрочем, пандемией распространение коронавируса еще не считают. Некоторые эпидемиологи отмечают, что этого не делали исключительно из политических интересов.
- 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.