Эпидемию коронавируса можно было удержать в пределах ее эпицентра – городе Ухань, однако власти Китая не справились с начальным этапом распространения болезни.

Об этом заявил посол США в Пекине Терри Бранстед после объявления о том, что уходит с поста, пишет CNN.

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Коронавирус можно было бы удержать в Ухане, но инфекция превратилась в пандемию во всем мире,

– заявил он.

По его словам, китайское правительство скрывало настоящие данные о ситуации, система работала так, что против врачей, которые в начале указывали на опасность инфекции, применяли наказания.

Также он возложил ответственность на Пекин за ухудшение отношений между США и КНР.

К слову, Бранстед неожиданно объявил на этой неделе об отставке с поста посла США в КНР – важнейшей дипломатической должности, которую он занимал с 2017 года – и о возвращении в США.

Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что масштабного распространения коронавируса можно было избежать.

Хронология развития пандемии COVID-19