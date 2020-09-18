Епідемію коронавірусу можна було втримати в межах її епіцентру — місті Ухань, проте влада Китаю не впоралися з початковим етапом поширення хвороби.

Про це, заявив посол США в Пекіні Террі Бранстед після оголошення про те, що йде з посади, пише CNN.

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Коронавірус можна було б стримати в Ухані, але інфекція перетворилась в пандемію у всьому світі,

– заявив він.

За його словами, китайський уряд приховував справжні дані про ситуацію, система працювала так, що проти лікарів, які на початку вказували на небезпеку інфекції, застосовували покарання.

Також він поклав відповідальність на Пекін за погіршення відносин між США і КНР.

До слова, Бранстед несподівано оголосив на цьому тижні про відставку з поста посла США в КНР – найважливішої дипломатичної посади, яку він займав з 2017 року — і про повернення в США.

Раніше президент США Дональд Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово звинувачували Пекін в тому, що масштабного спалаху коронавірусу можна було уникнути.

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