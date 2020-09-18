Коронавірус можна було втримати в Ухані, – посол США в Китаї
Епідемію коронавірусу можна було втримати в межах її епіцентру — місті Ухань, проте влада Китаю не впоралися з початковим етапом поширення хвороби.
Про це, заявив посол США в Пекіні Террі Бранстед після оголошення про те, що йде з посади, пише CNN.
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Коронавірус можна було б стримати в Ухані, але інфекція перетворилась в пандемію у всьому світі,
– заявив він.
За його словами, китайський уряд приховував справжні дані про ситуацію, система працювала так, що проти лікарів, які на початку вказували на небезпеку інфекції, застосовували покарання.
Також він поклав відповідальність на Пекін за погіршення відносин між США і КНР.
До слова, Бранстед несподівано оголосив на цьому тижні про відставку з поста посла США в КНР – найважливішої дипломатичної посади, яку він займав з 2017 року — і про повернення в США.
Раніше президент США Дональд Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово звинувачували Пекін в тому, що масштабного спалаху коронавірусу можна було уникнути.
Хронологія розвитку пандемії COVID-19
- Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася.Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження.
- Перший смертельний випадок від SARS-CoV-2 стався 11 січня. Вірус все ще здебільшого сконцентрований у місті Ухань, втім спалахи вже зафіксували не лише в окремих провінціях Китаю, а й по всьому світу.
- З лютого хвороба стрімко поширюється Європою, все більше випадків фіксують в Італії.
- У провінції Хубей влада посилила заходи безпеки здоров'я, зокрема жителям заборонили виходити з дому та користуватися власними автомобілями. За порушення заборони на вихід на вулицю громадян можуть затримати на строк до десяти діб.
- ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. Втім, пандемією поширення коронавірусу ще не вважають. Деякі епідеміологи зазначають, що цього не робили виключно з політичних інтересів.
- 11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.