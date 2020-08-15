В Україні виявили новий осередок спалаху COVID-19 – інфікувалися 29 студентів в гуртожитку Запоріжжя. За добу зареєстрували два рекорди – за кількістю нових хворих та госпіталізованих мешканців України. В світі понад 21 мільйон інфікованих. Росія заявила про старт виробництва власної вакцини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 15 серпня

Від учора в Україні захворіли 1 847 українців, загальна кількість інфікованих таким чином зросла до 89 719. За минулу добу померли 33 хворих, видужали – 633. Від початку пандемії видужали від коронавірусного захворювання 47 430 мешканців України. Попри це, не змогли побороти інфекцію 2 044 хворих.

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Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 11 824 (+166);

Київ – 10 392 (+232);

Рівненська область – 7 433 (+107);

Чернівецька область – 7 434 (+170);

Закарпатська область – 6 170 (+90);

Івано-Франківська область – 6 468 (+148);

Волинська область – 4 590 (+61);

Київська область – 4 495 (+66);

Харківська область – 5 837 (+254);

Одеська область – 4 871 (+139);

Тернопільська область – 3 635 (+97);

Вінницька область – 3 175 (+46);

Житомирська область – 2 377 (+44);

Дніпропетровська область – 1 699 (+41);

Хмельницька область – 1 539 (+25);

Черкаська область – 1 114 (+22);

Донецька область – 1 073 (+24);

Чернігівська область – 1 174 (+20);

Запорізька область – 1 052 (+14);

Кіровоградська область – 739;

Миколаївська область – 797 (+27);

Сумська область – 815 (+32);

Полтавська область – 544 (+11);

Херсонська область – 294 (+4);

Луганська область – 178 (+7).

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 35 випадків COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіє 401 людина. Всього за час епідемії одужали 762 людей. На жаль, зафіксували і шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 713 військових.

за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 35 випадків COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіє 401 людина. Всього за час епідемії одужали 762 людей. На жаль, зафіксували і шість летальних випадків. COVID-19 серед українських медиків: від початку пандемії коронавірус виявили у 9 929 медиків, 59 з них захворіли за минулу добу. Натомість одужали з них понад 7 067 інфікованих. Актуальної інформації щодо того, скільки медиків станом на сьогодні померли від коронавірусу, наразі немає. Втім відомо, що їх щонайменше 60.

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Головні новини про коронавірус в Україні

Завантаженість лікарень

За добу до лікарень госпіталізували 330 осіб – це антирекорд від початку епідемії COVID-19 у країні. Загалом показник завантаженості становить 24%, але лікарні для хворих на коронавірус завантажені нерівномірно.

У чотирьох областях і Києві заповненість лікарень, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить уже 50%.

На межі 50% перебувають такі області: Львівська, Чернівецька, Рівненська, Івано-Франківська та місто Київ.

Статистика летальності від коронавірусу

За минулу добу в Україні померли ще 33 хворих на COVID-19. Найбільше нових летальних випадків зареєстрували на Львівщині та Одещині. Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,3%.

Кількість жертв COVID-19 по областях

Львівська область – 324 (+6);

Чернівецька область – 235 (+2);

Закарпатська область – 234 (+4);

Івано-Франківська область – 167 (+2);

Київ – 151 (+1);

Харківська область – 159 (+4);

Рівненська область – 107 (+1);

Волинська область – 98 (+1);

Одеська область – 79 (+5);

Київська область – 79 (+3);

Вінницька область – 65;

Житомирська область – 49;

Тернопільська область – 45 (+1);

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 39 (+2);

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23 ;

Чернігівська область – 19 (+1);

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 10;

Херсонська область – 5;

Луганська область – 1.

Спалах коронавірусу в гуртожитку в Запоріжжі

Захворіли 29 студентів-іноземців, що мешкали у двох університетських гуртожитках медичного університету. За даними запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, четверо з них мають середню тяжкість перебігу хвороби, інші – легку.

Наразі на входах до університетських гуртожитків посилено охорону, на місці перевіряють температуру. За даними запорізьких ЗМІ, всі хворі – студенти з Індії.



Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 15 серпня загалом 6 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину. За останню добу до списку долучилися Тернопільщина та Черкащина.

Не готові до послаблень:

місто Київ,

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

Як змінився експорт й імпорт України через пандемію

У першому півріччі 2020 року темпи зовнішньої торгівлі України відчутно обвалилися. Це спровоковано передовсім світовою кризою і карантинними обмеженнями як в Україні, так і в торговельних партнерів.

Сумарний експорт товарів з України в період січня – червня 2020 року становив 22 мільярди 912 мільйонів доларів. Це на 6,4% менше, якщо порівнювати з першим півріччям 2019 року.

товарів з України в період січня – червня 2020 року становив 22 мільярди 912 мільйонів доларів. Це на 6,4% менше, якщо порівнювати з першим півріччям 2019 року. Водночас обсяги імпорту обвалилися ще більше. За перші пів року Україна імпортувала товарів і послуг на 24 мільярди 189 мільйонів доларів. Це на 14,3% менше, ніж за рік до того.

CША передали України засоби захисту від COVID-19

Посольство Сполучених Штатів в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам засоби індивідуального захисту від коронавірусу.

Загальна сума допомоги становить приблизно 250 тисяч доларів. Її розподілять між працівниками Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби.

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Новини про коронавірус в світі 15 серпня

За даними РНБО від початку пандемії у світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків інфікування SARS-CoV-2. Водночас 13 291 538 пацієнтів одужали, але 765 277 хворих померли від ускладнень COVID-19 або супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 314 021;

Бразилія – 3 226 443;

Індія – 2 525 922;

Росія – 915 808;

Південна Африка – 579 140.

Грузія скоротила термін обов'язкового карантину при в'їзді

Грузія скоротила до 12 днів термін обов'язкового карантину для осіб, які в'їжджають на територію країни. Стільки ж часу за новими правилами на ізоляції мусять провести особи, які контактували із зараженими.

Скорочення карантину з 14 до 12 днів також діє для людей, які прибувають з окупованих територій Абхазії та Південної Осетії.

Росія заявила про старт масового виробництва вакцини COVID-19

Той факт, що світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини, російське МОЗ не врахувало. Дослідники московського інституту Гамалії пообіцяли, що масова вакцинація росіян від коронавірусу може стартувати в грудні – січні.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що немає підстав вірити в ефективність та безпечність російської вакцини. Україна не буде домовлятись з Росією щодо замовлення препарату.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У Польщі знижується кількість нових випадків COVID-19

14 серпня в Польщі виявили 825 нових випадків зараження. Сьогодні ж повідомили про 771 новий випадок. Водночас одужали майже 500 хворих.

Наразі кількість активних хворих у країні становить 15 368 людей. Всього з початку пандемії в Польщі зафіксували 56 090 випадків інфікування коронавірусів, померли 1869 осіб, видужали 38 853 особи.