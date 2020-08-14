Коронавірус є принаймні таким же смертельним, як пандемія грипу 1918 року, а кількість загиблих може бути ще гіршою, якщо не протидіяти його поширенню.

Порівняли іспанський грип та пандемію COVID-19 американські дослідники, роботу опублікували в медичному журналі JAMA Network Open, пише CNBC.

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Ми хочемо, щоб люди знали, що це потенціал 1918 року,

– зазначив доктор Джеремі Фауст – автор дослідження.

За даними вчених, спалах коронавірусу в Нью-Йорку був щонайменше на 70% таким же агресивним, як спалах іспанки у 1918 році, коли лікарі не мали змоги рятувати життя пацієнтів за допомогою високоякісних препаратів та апаратів ШВЛ, як це роблять сьогодні.

Вчені використовували публічні дані Центрів контролю та профілактики захворювань, Міністерства охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка та Бюро перепису населення США.



Іспанка вбила чверть тодішнього населення / Фото National Museum of Health and Medicine

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Смертність під час пандемії грипу 1918 р. була загалом вищою, але, якщо брати можливості медицини та поліпшення гігієни, то смертність від коронавірусу була "значно більшою", ніж під час піку пандемії 1918 року.

Дослідники сказали, що невідомо, скільки смертей вдалось попередити через сучасні покращення охорони здоров'я, які не були доступні століття тому.

Як відомо, у світі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 21 мільйон. З них більше ніж 13,9 мільйона пацієнтів уже одужали та понад 758 тисячі – померли від ускладнень.