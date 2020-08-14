Коронавирус по крайней мере такой же смертельный, как пандемия гриппа 1918 года, а число погибших может быть еще больше, если не противодействовать его распространению.

Сравнили испанский грипп и пандемию COVID-19 американские исследователи, работу опубликовали в медицинском журнале JAMA Network Open, пишет CNBC.

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Мы хотим, чтобы люди знали, что это потенциал 1918 года,

– отметил доктор Джереми Фауст – автор исследования.

По данным ученых, вспышка коронавируса в Нью-Йорке была по меньшей мере на 70% такой же агрессивной, как вспышка испанки в 1918 году, когда врачи не имели возможности спасать жизни пациентов с помощью высококачественных препаратов и аппаратов ИВЛ, как это делают сегодня.

Ученые использовали публичные данные центров по контролю и профилактике заболеваний, Министерство Здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Бюро переписи населения США.

Испанка убила четверть тогдашнего населения / Фото National Museum of Health and Medicine

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Смертность во время пандемии гриппа 1918 года была в целом выше, но, если брать на себя возможности медицины и улучшения гигиены, смертность коронавируса была "значительно выше", чем во время пика пандемии 1918 года.

Исследователи сказали, что неизвестно, сколько смертей удалось предотвратить из-за современных улучшений здравоохранения, которые не были доступны столетие назад.

Как известно, в мире количество инфицированных COVID-19 превысило 21 миллион. Из них более 13,9 миллиона пациентов уже выздоровели и более 758 тысяч – умерли от осложнений.