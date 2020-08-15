В Украине обнаружили новый очаг вспышки COVID-19 – инфицировались 29 студентов в общежитии Запорожья. За сутки зарегистрировали два рекорда – по количеству новых больных и госпитализированных жителей Украины. В мире более 21 миллиона инфицированных. Россия заявила о старте производства собственной вакцины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 15 августа

Со вчера в Украине заболели 1 847 украинцев, общее количество инфицированных таким образом выросло до 89 719. За минувшие сутки умерли 33 больных, выздоровевших – 633. С начала пандемии выздоровели от коронавирусного заболевания 47 430 жителей Украины. Не смогли побороть инфекцию 2 044 больных.

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Распространение коронавируса в областях

Львовская область – 11 824 (+166);

Киев – 10 392 (+232);

Ровненская область – 7 433 (+107);

Черновицкая область – 7 434 (+170);

Закарпатская область – 6 170 (+90);

Ивано-Франковская область – 6 468 (+148);

Волынская область – 4 590 (+61);

Киевская область – 4 495 (+66);

Харьковская область – 5 837 (+254);

Одесская область – 4 871 (+139);

Тернопольская область – 3 635 (+97);

Винницкая область – 3 175 (+46);

Житомирская область – 2 377 (+44);

Днепропетровская область – 1 699 (+41);

Хмельницкая область – 1 539 (+25);

Черкасская область – 1 114 (+22);

Донецкая область – 1 073 (+24);

Черниговская область – 1 174 (+20);

Запорожская область – 1 052 (+14);

Кировоградская область – 739;

Николаевская область – 797 (+27);

Сумская область – 815 (+32);

Полтавская область – 544 (+11);

Херсонская область – 294 (+4);

Луганская область – 178 (+7).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 35 случаев COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 401 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 762 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции находятся 713 военных.

за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 35 случаев COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 401 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 762 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции находятся 713 военных. COVID-19 среди украинских медиков: с начала пандемии коронавирус обнаружили у 9 929 медиков, 59 из них заболели за минувшие сутки. Зато выздоровели из них более 7 067 инфицированных. Актуальной информации о том, сколько медиков по состоянию на сегодня умерли от коронавируса, пока нет. Впрочем, известно, что их по меньшей мере 60.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

Загруженность больниц

За сутки в больницы госпитализировали 330 человек – это антирекорд с начала эпидемии COVID-19 в стране. В целом показатель загруженности составляет 24%, но больницы для больных коронавирусом загружены неравномерно.

В четырех областях и Киеве заполненность больниц, определенных для лечения больных COVID-19, составляет уже 50%.

На грани 50% находятся следующие области: Львовская, Черновицкая, Ровенская, Ивано-Франковская и город Киев.

Статистика летальности от коронавируса

За минувшие сутки в Украине умерли еще 33 больных COVID-19. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине и в Одесской области. Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,3%.

Число жертв COVID-19 по областям

Львовская область – 324 (+6);

Черновицкая область – 235 (+2);

Закарпатская область – 234 (+4);

Ивано-Франковская область – 167 (+2);

Киев – 1 51 (+1);

Харьковская область – 159 (+4);

Ровненская область – 107 (+1);

Волынская область – 98 (+1);

Одесская область – 79 (+5);

Киевская область – 79 (+3);

Винницкая область – 65;

Житомирская область – 49;

Тернопольская область – 45 (+1);

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 39 (+2);

Хмельницкая область – 31;

Запорожская область – 23 ;

Черниговская область – 19 (+1);

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 10;

Херсонская область – 5;

Луганская область – 1.

Вспышка коронавируса в общежитии в Запорожье

Заболели 29 студентов-иностранцев, проживавших в двух университетских общежитиях медицинского университета. По данным запорожского областного лабораторного центра Минздрава, четверо из них имеют среднюю тяжесть течения болезни, другие – легкую.

Сейчас на входах в университетские общежития усилена охрана, на месте проверяют температуру. По данным запорожских СМИ, все больные – студенты из Индии.

Рекомендации Минздрава по обучению с 1 сентября / инфографика 24 канала

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 15 августа в целом 6 регионов и город Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина. За последние сутки к списку присоединились Тернопольская и Черкасская область.

Не готовы к послаблениям:

город Киев,

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

Как изменился экспорт и импорт Украины из-за пандемии

В первом полугодии 2020 года темпы внешней торговли Украины ощутимо обвалились. Это спровоцировано прежде всего мировым кризисом и карантинными ограничениями как в Украине, так и у торговых партнеров.

Суммарный экспорт товаров из Украины в период января – июня 2020 года составил 22 миллиарда 912 миллионов долларов. Это на 6,4% меньше, если сравнивать с первым полугодием 2019 года.

В то же время объемы импорта обвалились еще больше. За первые полгода Украина импортировала товаров и услуг на 24 миллиарда 189 миллионов долларов. Это на 14,3% меньше, чем за год до того.

США передали Украине средства защиты от COVID-19

Посольство США в Украине передало стране средства индивидуальной защиты от коронавируса.

Общая сумма пособия составляет примерно 250 тысяч долларов. Его распределят между работниками Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы.

Интересно Коронавирус является не менее смертельным, чем испанка, – ученые

Новости о коронавирусе в мире 15 августа

По данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время 13 291 538 пациентов выздоровели, но 765 277 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 314 021;

Бразилия – 3 226 443;

Индия – 2 525 922;

Россия – 915 808;

Южная Африка – 579 140.

Грузия сократила срок обязательного карантина при въезде

Грузия сократила до 12 дней срок обязательного карантина для лиц, въезжающих на территорию страны. Столько же времени по новым правилам на изоляции должны провести лица, контактировавшие с зараженными.

Сокращение карантина с 14 до 12 дней также действует для людей, прибывающих с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.

Россия заявила о старте массового производства вакцины от COVID-19

Тот факт, что мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины, российский Минздрав не учел. Исследователи московского института Гамалеи пообещали, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в декабре – январе.

К слову, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что нет оснований верить в эффективность и безопасность российской вакцины. Украина не будет договариваться с Россией относительно заказа препарата.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

В Польше снижается количество новых случаев COVID-19

14 августа в Польше выявили 825 новых случаев заражения. Сегодня же сообщили о 771 новом случае. В то же время выздоровели почти 500 больных.

Сейчас количество активных больных в стране составляет 15 368 человек. Всего с начала пандемии в Польше зафиксировали 56 090 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1869 человек, выздоровели 38 853 человека.