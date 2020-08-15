Подготовка ко второй волне COVID-19 началась на Ровненщине
На Ровненщине разворачивают новые больницы для пациентов. Речь идет о еще 2 медучреждениях возле областного центра в Гоще и Здолбунове.
По словам председателя облгосадминистрации Виталия Коваля, это позволит разгрузить Ровненскую городскую больницу. Об этом пишет издание "Про Захід".
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По поручению правительства, койко-места также обеспечивают стационарным подводом кислорода.
"Количество мест с подводкой кислорода – 61% в медучреждениях первой волны и 47% – в учреждениях второй волны", – заявил Коваль.
К слову, 15 августа коронавирус подтвердили еще у 107 жителей Ровненской области. В целом количество заболевших с начала вспышки пандемии составляет 7 433 человека.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на 15 августа в Украине зарегистрировали 89 719 инфицированных коронавирусом, 47 430 украинцев уже выздоровели.
- 2 044 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом или вследствие сопутствующих заболеваний.
- Кабинет Министров продлил карантин до 31 августа. Впрочем, с 1 и по 31 августа регионы Украины поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
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