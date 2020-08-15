На Рівненщині розгортають нові лікарні для пацієнтів. Йдеться про ще 2 медзаклади поблизу обласного центру в Гощі та Здолбунові.

За словами голови облдержадміністрації Віталія Коваля, це дозволить розвантажити Рівненську міську лікарню. Про це пише видання "Про Захід".

До слова Які області України наразі не готові послабити карантин: список

За дорученням уряду, ліжкомісця також забезпечують стаціонарним підведенням кисню.

"Кількість місць із підведенням кисню – 61% в медзакладах першої хвилі та 47% – в закладах другої хвилі", – заявив Коваль.

До слова, 15 серпня коронавірус підтвердили ще в 107 жителів Рівненської області. Загалом кількість хворих з початку спалаху пандемії складає 7 433 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо