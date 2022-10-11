Із загальної кількості зафіксованих хворих на COVID-19 з 3 по 9 жовтня – 4194 дітей та 832 медпрацівники. З 26 вересня по 2 жовтня в Україні зафіксували 42 802 випадки коронавірусу.

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Спостерігається сезонний рівень підвищення захворюваності. Не забувайте про своєчасну вакцинацію ж це найпростіший спосіб убезпечити себе від тяжкої форми перебігу хвороби,

– закликали в МОЗ.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Також протягом минулого тижня 6162 людей госпіталізували з коронавірусом, на жаль, 208 осіб не вдалося врятувати. 37 238 українців одужали від COVID-19.

З 3 по 9 жовтня 151 376 людей вакцинувались від коронавірусу, з них 10,2% – першою дозою, 5,2% – другою, 74,4% – першою бустерною дозою, 10,2% другою бустерною дозою.

При цьому майже 800 тис. людей не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 256 432 осіб;,

одужало – 5 060 861 особи,

летальних випадків – 109 616,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) –32 379 745.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.

Пронози щодо коронавірусу в Україні: дивитись відео