Маски роблять людей кращими

Китайські вчені стверджують, що це не випадковість. Так, маски підвищують моральну свідомість і навіть спонукають деяких людей дотримуватись правил.

Також на тему: Ситуація з коронавірусом в Україні: кількість смертей зросла

Ми виявили, що маски в Китаї функціонують як моральний символ, який зменшує девіантну поведінку власника,

– зазначили науковці.

За їхніми словами, на поведінку впливають різні чинники, а не тільки маски. Але, загалом, на їхнє носіння припадає близько 4% дисперсії девіантної поведінки, які спостерігалися (тобто зменшення несприятливих для соціуму вчинків).

Як відбувалося дослідження

Вчені провели 10 окремих досліджень у Китаї, щоб розібратися у питанні. Наприклад, в одній роботі проаналізували записи з дорожніх камер на автомобільному перехресті та виявили, що пішоходи та велосипедисти у масках із меншою ймовірністю проїжджають на червоне світло порівняно з тими, хто не носив маски.

Дослідники зізнаються, що, хоча за останні кілька років маски носили в усьому світі, поточне дослідження можна застосувати лише до китайського суспільства. Крім того, в Китаї носіння масок не викликає гострого соціополітичного питання, як це буває в інших країнах.