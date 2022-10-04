Також за період з 26 вересня по 2 жовтня діагностували 5 184 випадки інфікування COVID-19 дітей. Також хворобу підтвердили у 848 медичних працівників.

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Коронавірус в Україні

За минулий тиждень з коронавірусом до лікарень потрапили 7 167 громадян. Кількість смертей зросла, порівняно з даними МОЗ за позаминулий тиждень (161 летальний випадок) – 202 пацієнтів померли через COVID-19, 35 306 інфікованих одужали.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 5 220 019 осіб, а одужали – 5 023 623 людини. Кількість смертей через інфекцію зросла до 109 408.

Вакцинація проти коронавірусу

Крім того, за даними МОЗ, минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу 213 923 українці.

За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 9,7% становлять перші дози, 6% – другі дози, 75,3% – перші бустерні дози, 9% другі бустерні дози,

– повідомили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 126 282 українці, з яких:

дві дози отримали 15 327 590 осіб,

першу бустерну дозу – 2 325 755 осіб,

другу бустерну дозу – 45 906 осіб.

При цьому майже 800 тисяч громадян не отримали другу дозу, а понад 13 мільйонів – першу бустерну дозу.

Пронози щодо коронавірусу в Україні: дивитись відео