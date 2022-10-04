Также за период с 26 сентября по 2 октября диагностировали 5184 случая инфицирования COVID-19 детей. Также болезнь подтвердили у 848 медицинских работников.

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Коронавирус в Украине

За прошедшую неделю с коронавирусом в больницы попали 7167 граждан. Количество смертей возросло по сравнению с данными Минздрава за позапрошлую неделю (161 летальный случай) – 202 пациента умерли из-за COVID-19, 35 306 инфицированных выздоровели.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 5220019 человек, а выздоровели – 5023623 человека. Число смертей из-за инфекции возросло до 109 408.

Вакцинация против коронавируса

Кроме того, по данным Минздрава, на прошлой неделе вакцинировались против коронавируса 213 923 украинца.

За отчетную неделю из всех проведенных прививок 9,7% составляют первые дозы, 6% - вторые дозы, 75,3% - первые бустерные дозы, 9% - вторые бустерные дозы.

– сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 16 126 282 украинца, из которых:

две дозы получили 15 327 590 человек,

первую бустерную дозу – 2 325 755 человек,

вторую бустерную дозу – 45 906 человек.

При этом около 800 тысяч граждан не получили вторую дозу, а более 13 миллионов – первую бустерную дозу.

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