Также за период с 26 сентября по 2 октября диагностировали 5184 случая инфицирования COVID-19 детей. Также болезнь подтвердили у 848 медицинских работников.
Также на тему: Какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине в этом сезоне
Коронавирус в Украине
За прошедшую неделю с коронавирусом в больницы попали 7167 граждан. Количество смертей возросло по сравнению с данными Минздрава за позапрошлую неделю (161 летальный случай) – 202 пациента умерли из-за COVID-19, 35 306 инфицированных выздоровели.
С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 5220019 человек, а выздоровели – 5023623 человека. Число смертей из-за инфекции возросло до 109 408.
Вакцинация против коронавируса
Кроме того, по данным Минздрава, на прошлой неделе вакцинировались против коронавируса 213 923 украинца.
За отчетную неделю из всех проведенных прививок 9,7% составляют первые дозы, 6% - вторые дозы, 75,3% - первые бустерные дозы, 9% - вторые бустерные дозы.
– сообщили в Минздраве.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 16 126 282 украинца, из которых:
- две дозы получили 15 327 590 человек,
- первую бустерную дозу – 2 325 755 человек,
- вторую бустерную дозу – 45 906 человек.
При этом около 800 тысяч граждан не получили вторую дозу, а более 13 миллионов – первую бустерную дозу.