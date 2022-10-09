Маски делают людей лучше

Китайские учёные утверждают, что это не случайность. Да, маски повышают моральное сознание и даже побуждают некоторых людей соблюдать правила.

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Мы обнаружили, что маски в Китае функционируют как моральный символ, уменьшающий девиантное поведение владельца,

– отметили ученые.

По их словам, на поведение влияют разные факторы, а не только маски. Но, в общем, на их ношение приходится около 4% наблюдавшихся дисперсии девиантного поведения (т.е. уменьшения неблагоприятных для социума поступков).

Как происходило исследование

Ученые провели 10 отдельных исследований в Китае, чтобы разобраться в этом вопросе. Например, в одной работе проанализировали записи с дорожных камер на автомобильном перекрестке и обнаружили, что пешеходы и велосипедисты в масках с меньшей вероятностью проезжают на красный свет по сравнению с не носившими маски.

Исследователи признаются, что, хотя за последние несколько лет маски носили по всему миру, текущее исследование можно применить только к китайскому обществу. Кроме того, в Китае ношение масок не вызывает острого социополитического вопроса, как это бывает в других странах.