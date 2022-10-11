Из общего количества зафиксированных больных COVID-19 с 3 по 9 октября – 4194 детей и 832 медработника. С 26 сентября по 2 октября в Украине зафиксировали 42 802 случая коронавируса.

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Наблюдается сезонный уровень повышения заболеваемости. Не забывайте о своевременной вакцинации это самый простой способ обезопасить себя от тяжелой формы течения болезни,

– призывали в Минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Также в течение прошлой недели 6162 человека госпитализировали с коронавирусом, к сожалению, 208 человек не удалось спасти. 37 238 украинцев поправились от COVID-19.

С 3 по 9 октября 151376 человек вакцинировались от коронавируса, из них 10,2% - первой дозой, 5,2% - второй, 74,4% - первой бустерной дозой, 10,2% второй бустерной дозой.

При этом около 800 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 13 млн – первую бустерную дозу.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 256 432 человек;

поправилось – 5 060 861 человека,

летальных исходов – 109 616,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) –32 379 745.

С начала вакцинальной кампании привито 16 141 677 человек, из них две дозы получили 15 335 358 человек, первую бустерную дозу – 2 437 687 человек, вторую бустерную дозу – 61 332.

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