Епідемічна ситуація в Україні

Протягом минулого тижня (19 – 25 лютого) у 163 744 особи виявили гостре респіраторне вірусну інфекцію (ГРВІ), грип та COVID-19, зокрема 89 840 дітей. За цей період до медичних установ звернулися 2 219 дорослих та 2 789 дітей.

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Натомість пік захворюваності на ГРВІ вже минув – порівняно з попереднім тижнем кількість захворювань у дорослих знизилася на 17,8%, а у дітей до 17 років – на 11,9%.

У період з 19 до 25 лютого від ускладнень від грипу померло 9 людей: 6 у Києві (віком 42, 58, 62, 70, 82, 86 років), двоє в Житомирській області (56 та 67 років) та одна людина в Тернопільському регіоні (43 роки). Жоден з них не був вакцинований проти грипу в цьому сезоні.

Протягом минулого тижня (19 – 25 лютого) коронавірус виявили у 1 880 осіб. Найбільше випадків – в Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. В лікарні госпіталізували 506 дорослих та 95 дітей. Також зареєстрували 18 випадків смерті з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Як минув сезон ГРВІ, грипу та коронавірусу

В цілому за епідемічний сезон (з 2 жовтня 2023 року до 25 лютого 2024 року) ГРВІ діагностували у 3 288 430 людей (9,1% населення країни), з них 54,2% – діти. Кількість виявлених випадків COVID-19 за цей період становить 143 719.

Загалом від початку сезону виявлено 58 випадків смерті від грипу, включаючи двоє дітей. Кількість померлих з позитивним результатом тесту на COVID-19 складає 761 особу, включаючи чотири дитини до 17 років.