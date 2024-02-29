Эпидемическая ситуация в Украине

В течение прошлой недели (19 – 25 февраля) у 163 744 человека обнаружили острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), грипп и COVID-19, в частности 89 840 детей. За этот период в медицинские учреждения обратились 2 219 взрослых и 2 789 детей.

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Зато пик заболеваемости ОРВИ уже прошел – по сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний у взрослых снизилось на 17,8%, а у детей до 17 лет – на 11,9%.

В период с 19 по 25 февраля от осложнений от гриппа умерло 9 человек: 6 в Киеве (в возрасте 42, 58, 62, 70, 82, 86 лет), двое в Житомирской области (56 и 67 лет) и один человек в Тернопольском регионе (43 года). Ни один из них не был вакцинирован против гриппа в этом сезоне.

В течение прошлой недели (19 – 25 февраля) коронавирус обнаружили у 1 880 человек. Больше всего случаев – в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. В больницы госпитализировали 506 взрослых и 95 детей. Также зарегистрировали 18 случаев смерти с положительным результатом теста на COVID-19.

Как прошел сезон ОРВИ, гриппа и коронавируса

В целом за эпидемический сезон (со 2 октября 2023 года до 25 февраля 2024 года) ОРВИ диагностировали у 3 288 430 человек (9,1% населения страны), из них 54,2% – дети. Количество выявленных случаев COVID-19 за этот период составляет 143 719.

Всего с начала сезона выявлено 58 случаев смерти от гриппа, включая двое детей. Количество умерших с положительным результатом теста на COVID-19 составляет 761 человек, включая четыре ребенка до 17 лет.