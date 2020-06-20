За минулу добу в Україні виявлено найбільшу кількість нових випадків з початку епідемії коронавірусу. Помер заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Гайда. Крім того, Рада дозволила лікувати українців з коронавірусом незареєстрованими препаратами. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 червня.

Новини про коронавірус в Україні 19 червня

В Україні – антирекорд кількості хворих за добу

Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини, пише Здоров'я 24.

Читайте також Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Померли з початку пандемії коронавірусної хвороби 985 українців, 19 – за минулу добу. Кількість пацієнтів, які одужали зросла до 16 033. Подолали хворобу за минулу добу 586 людей.

Найбільша кількість нових випадків зафіксували у Львівській області (+142), Рівненській (+121), у місті Києві (+92), Закарпатській області (+78) та у Чернівецькій області (+76).

Максим Степанов під час брифінгу МОЗ заявив, що це "антирекорд, якого Україна ще не знала".

Статистика поширення коронавірусу станом на 19 червня

Вінницька область — 1596 випадків;

Волинська область — 1673 випадки;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 350 випадків;

Житомирська область — 1201 випадок;

Закарпатська область — 1960 випадків;

Запорізька область — 547 випадків;

Івано-Франківська область — 1940 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4176 випадків;

Київська область — 2142 випадки;

Львівська область — 3540 випадків;

Луганська область — 71 випадок;

Миколаївська область — 338 випадків;

Одеська область — 1200 випадків;

Полтавська область — 289 випадків;

Рівненська область — 2693 випадки;

Сумська область — 246 випадків;

Тернопільська область — 1605 випадків;

Харківська область — 1744 випадки;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 608 випадків;

Чернівецька область — 4211 випадків;

Черкаська область — 585 випадків;

Чернігівська область — 459 випадків.

Початок другої хвилі коронавірусу

Прем'єр-міністр України заявив, що в Україні наразі триває початок другої хвилі коронавірусу. Шмигаль закликав українців не нехтувати елементарними правилами. Він додав, що, незважаючи високу температуру на вулиці та негативний вплив ультрафіолету на вірус, люди дедалі більше підхоплюють COVID-19

Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за дотриманням карантину в регіонах.



У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Медикам збільшать зарплати

На підвищення зарплат медпрацівникам уряд додатково виділить 8 мільярдів гривень.

Кому і наскільки піднімуть зарплату

Усім лікарям, незалежно від посади, підвищення окладу на 75%;

Середньому медичному персоналу – на 50% мінімальної зарплати, приблизно на 2360 гривень;

Молодшим медичним сестрам підвищать на 25% мінімально заробітної плати, приблизно на 1180 гривень.

Також Кабмін виділив більшу суму на лікування інсульту: з 19 тисяч гривень до 26 тисяч гривень та гострого інфаркту міокарда з 16 тисяч гривень до 30 тисяч гривень за один пролікований випадок.

Понад 700 правоохоронців заразились інфекцією

Правоохоронці є другими за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів.

В МВС станом на 19 червня зафіксували 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед своїх працівників. Натомість 605 осіб вже одужали та 104 продовжують лікування.

Читайте також Карантин в Україні продовжили до 31 липня: Кабмін опублікував оновлені правила

"Швидка" вчасно не приїжджає, бо не вистачає медиків у Вінниці

У відділенні Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф інфікувалися коронавірусною інфекцією 76 з 203 працівників.

Через це людям у місті інколи доводиться чекати на "швидку" понад 30 хвилин.

Реанімації переповнені

Лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що навантаження на лікарні, які залучені до протидії коронавірусній хворобі, збільшилося.

Вона заявила, що зменшення смертності від коронавірусу не спостерігається, помирають хворі "з вираженою дихальною недостатністю".

Вона додала, що великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу.

Помер Іван Гайда – начальник львівського військового госпіталю

Вчора ввечері, 18 червня, стало відомо про смерть Івана Гайди від коронавірусу. Полковник медичної служби ЗСУ помер у Києві. Йому було 58 років.

Читайте також В "Борисполі" встановили першу лабораторію: тест на COVID-19 можна зробити за 40 хвилин

Гайда – заслужений працівник охорони здоров'я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.

Іван Гайда – фаховий лікар, мудрий і порядний офіцер. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять,

– наголосили у командуванні медичних сил.

У МОЗ ініціювали посилення карантину щодо транспортів і супермаркетів

Через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль, МОЗ хоче посилити контроль щодо дотримання карантину тими чи іншими закладами.

За словами Степанова, люди не одягають маски в транспорті, а також є супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

Ми вважаємо, що жорсткі обмеження повинні вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі нічних клубів,

– заявив голова МОЗ.

В Україні подовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року

Верховна рада ухвалила відповідний законопроєкт №3636 за основу та в цілому. Він буде чинним до 1 січня 2021 року.

Закон №539-IХ дозволив лікувати хворих на коронавірус незареєстрованими ліками, що рекомендовані офіційним органом США, країн – членів Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїля для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Ці препарати зможуть застосовувати лише за згодою пацієнта або його близьких родичів. Передусім, йдеться про випадки, коли лише новий препарат може врятувати життя пацієнта.

Крім того, документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, незазначеними в інструкції для медичного застосування за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування COVID-19.

На Одещині посилили карантин

В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією упродовж останніх 7 днів.

Головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров наголосив, що нинішня епідеміологічна ситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Новини про коронавірус у світі за 19 червня

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 609 786 людей захворіли на коронавірус. Через ускладнення, викликані хворобою, померли 456 968 людей. Натомість 4 560 033 осіб одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 226 982 випадки,

Бразилія – 983 359 випадків,

Росія – 569 063 випадків,

Індія –382 281 випадок,

Велика Британія – 300 469 випадків.

У Китаї зросла кількість хворих

У столиці Китаю знову зросла кількість випадків захворювання на коронавірус.

Майже усі ці випадки пов'язують із гуртовим продуктовим ринком. Додамо, що раніше державні китайські ЗМІ повідомили, що вірус знайшли на дошках для нарізання імпортного лосося.

Нагадаємо, майже два місяці у Пекіні не фіксували жодного випадку коронавірусного захворювання, але минулого тижня все змінилось, спершу виявили перше інфікування, а згодом хворобу підтвердили ще у 150 людей.

В Росії за добу виявили близько 8 тисяч випадків

Станом 19 червня в Росії зареєстрували 569 063 випадки зараження коронавірусом, 7972 з яких – за минулу добу.

Померли ще 182 людей, всього з початку пандемії зафіксовано 7660 летальних випадків. Одужали 313 963 особи. 9621 людину виписали з лікарень за останню добу.

Найбільше хворих у Москві (+1040 осіб за минулу добу), Підмосков'ї (+667), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+243), Нижньогородській області (+233), Петербурзі та Свердловської області (по +231 людині за добу).

Коронавірус в Італії міг з'явитися ще в грудні

Вчені проаналізували стічні води і виявили, що COVID-19 вже був присутній у північній Італії в грудні. А це більш ніж за два місяці до першого офіційно підтвердженого випадку захворювання.

Дослідники виявили генетичні сліди Sars-Cov-2 у зразках стічних вод, зібраних у північних містах Мілані та Турині наприкінці минулого року, в Болоньї – у січні.

Додамо, що перший випадок був зафіксований в Італії у середині лютого.

Яка раса найбільш вразлива до коронавірусу

З'явилося нове дослідження про те, що у південній Азії люди на 20% частіше вмирають від COVID-19 в лікарнях, ніж загалом у світі. Точна причина цієї зв'язку поки не встановлена.

Ймовірність уродженця Південної Азії померти від коронавірусу при госпіталізації в британський лікувальний заклад на 20% вище, ніж у корінних англійців.

Автори дослідження відносять зв'язок не до генетики. Вони вважають, що азійські емігранти в Великобританії проживають в менш благополучних районах і при гірших життєвих умовах.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу