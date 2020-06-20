За прошедшие сутки в Украине выявлено наибольшее количество новых случаев с начала эпидемии коронавируса. Умер заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Гайда. Кроме того, Рада разрешила лечить украинцев с коронавирусом незарегистрированными препаратами. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 июня.

Новости про коронавирус в Украине 19 июня

В Украине – антирекорд количества больных за сутки

По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случая коронавирусной болезни. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека, пишет Здоровье 24.

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Умерли с начала пандемии коронавирусной болезни 985 украинцев, 19 – за минувшие сутки. Количество пациентов, которые выздоровели возросло до 16 033. Преодолели болезнь за минувшие сутки 586 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали во Львовской области (+142), Ровенской (+121), в городе Киеве (+92), Закарпатской области (+78) и в Черновицкой области (+76).

Максим Степанов во время брифинга Минздрав заявил, что это "антирекорд, которого Украина еще не знала".

Статистика распространения коронавируса состоянию на 19 июня

Винницкая область — 1596 случаев;

Волынская область – 1673 случая;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 350 случаев;

Житомирская область — 1201 случай;

Закарпатская область — 1960 случаев;

Запорожская область – 547 випадків;

Ивано-Франковская область — 1940 случаи;

Кировоградская область — 604 случая;

м. Киев — 4176 случаев;

Киевская область — 2142 случая;

Львовская область — 3540 случаев;

Луганская область — 71 случай;

Николаевская область — 338 случаев;

Одесская область — 1200 случаев;

Полтавская область — 289 случаев;

Ровенская область — 2693 случая;

Сумская область — 246 случаев;

Тернопольская область — 1605 случаев;

Харьковская область – 1744 случая;

Херсонская область — 185 случаев;

Хмельницкая область — 608 случаев;

Черновицкая область — 4211 случаев;

Черкасская область — 585 случаев;

Черниговская область — 459 случаев.

Начало второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины заявил, что в Украине сейчас идет начало второй волны коронавируса. Шмыгаль призвал украинцев не пренебрегать элементарными правилами. Он добавил, что, несмотря на высокую температуру на улице и негативное влияние ультрафиолета на вирус, люди все больше подхватывают COVID-19

Кабинет министров Украины намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах.



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Медикам увеличат зарплаты

На повышение зарплат медработникам правительство дополнительно выделит 8 миллиардов гривен.

Кому и насколько поднимут зарплату

Всем врачам, независимо от должности, повышение оклада на 75%;

Среднему медицинскому персоналу – на 50% минимальной зарплаты, примерно на 2360 гривен;

Младшим медицинским сестрам повысят на 25% минимально заработную плату, примерно на 1180 гривен.

Также Кабмин выделил большую сумму на лечение инсульта: с 19 тысяч гривен до 26 тысяч гривен, и острого инфаркта миокарда с 16 тысяч гривен до 30 тысяч гривен за один пролеченный случай.

Более 700 правоохранителей заразились инфекцией

Правоохранители являются вторыми по степени риска и по факту заражения после врачей.

В МВД по состоянию на 19 июня зафиксировали 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди своих работников. Зато 605 человек уже выздоровели и 104 продолжают лечение.

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"Скорая" вовремя не приезжает, потому что не хватает медиков в Виннице

В отделении Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф инфицировались коронавирусной инфекцией 76 из 203 работников.

Из-за этого людям в городе иногда приходится ждать "скорую" более 30 минут.

Реанимации переполнены

Врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что нагрузка на больницы, которые вовлечены в противодействии коронавирусной болезни, увеличилась.

Она заявила, что уменьшение смертности от коронавируса не наблюдается, умирают больные "с выраженной дыхательной недостаточностью".

Она добавила, что большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу.

Умер Иван Гайда – начальник львовского военного госпиталя

Вчера вечером, 18 июня, стало известно о смерти Ивана Гайды от коронавируса. Полковник медицинской службы ВСУ умер в Киеве. Ему было 58 лет.

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Айда – заслуженный работник здравоохранения Украины, был награжден орденом Даниила Галицкого.

Иван Гайда – профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер. Искренне разделяем горе и выражаем соболезнования родным и близким. Вечная память,

– отметили в командовании медицинских сил.

В Минздраве инициировали усиление карантина относительно транспортов и супермаркетов

Из-за рекордного количества больных, которое фиксируют в Украине уже несколько дней подряд, Минздрав хочет усилить контроль по соблюдению карантина теми или иными заведениями.

По словам Степанова, люди не одевают маски в транспорте, а также есть супермаркеты, в которых не соблюдаются социальной дистанции.

Мы считаем, что жесткие ограничения должны вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе ночных клубов,

– заявил глава Минздрава.

В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года

Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом. Он будет действовать до 1 января 2021 года.

Закон №539-IX разрешил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран – членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране. Эти препараты смогут применять только с согласия пациента или его близких родственников. Прежде всего, речь идет о случаях, когда лишь новый препарат может спасти жизнь пациента. Кроме того, документ разрешил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, незазначенным в инструкции по медицинскому применению при условии наличия доказанной эффективности по лечению COVID-19.

В Одесской области усилили карантин

В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение последних 7 дней.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация является следствием несоблюдения населением действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

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Новости коронавируса в мире за 19 июня

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире 8 609 786 человек заболели коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 968 человек. Зато 4 560 033 человек выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 226 982 случая,

Бразилия – 983 359 случаев,

Россия – 569 063 случаев,

Индия – 382 281 случай,

Великобритания – 300 469 случаев.

В Китае возросло количество больных

В столице Китая снова возросло количество случаев заболевания коронавирусом.

Почти все эти случаи связывают с оптовым продуктовым рынком. Добавим, что ранее государственные китайские СМИ сообщили, что вирус нашли на досках для нарезки импортного лосося.

Напомним, почти два месяца в Пекине не фиксировали ни одного случая коронавирусного заболевания, но на прошлой неделе все изменилось, сначала обнаружили первое инфицирования, а затем болезнь подтвердили еще в 150 человек.

В России за сутки обнаружили около 8 тысяч случаев

По состоянию 19 июня в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусом, 7972 из которых – за минувшие сутки.

Умерли еще 182 человек, всего с начала пандемии зафиксировано 7660 летальных случаев. Выздоровели 313 963 человека. 9621 человека выписали из больниц за последние сутки.

Больше всего заболевших в Москве (+1040 человек за прошедшие сутки), Подмосковье (+667), Ханты-Мансийском автономном округе (+243), Нижегородской области (+233), Петербурге и Свердловской области (по +231 человеку за сутки).

Коронавирус в Италии мог появиться еще в декабре

Ученые проанализировали сточные воды и обнаружили, что COVID-19 уже присутствовал в северной Италии в декабре. А это более чем за два месяца до первого официально подтвержденного случая заболевания.

Исследователи обнаружили генетические следы Sars-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в северных городах Милане и Турине в конце прошлого года, в Болонье – в январе.

Добавим, что первый случай был зафиксирован в Италии в середине февраля.

Какая раса наиболее уязвима к коронавирусу

Появилось новое исследование о том, что в южной Азии люди на 20% чаще умирают от COVID-19 в больницах, чем в целом в мире. Точная причина этой связи пока не установлена.

Вероятность уроженца Южной Азии умереть от коронавируса при поступлении в британское лечебное учреждение на 20% выше, чем у коренных англичан.

Авторы исследования относят связь не к генетике. Они считают, что азиатские эмигранты в Великобритании проживают в менее благополучных районах и при худших жизненных условиях.

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