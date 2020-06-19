В аэропорту "Борисполь" появилась первая лаборатория для тестирование на коронавирус. Ее работу обеспечил крупнейший авиаперевозчик МАУ. Тестирование в лаборатории будут проводить как методом ПЦР, так и ИФА методом на определение антител к вирусу..

Об этом в Facebook сообщил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне. Читайте также В Минздраве инициировали усиление карантина: детали Сейчас будут проводить тестирование только работников авиакомпании. По словам Дыхне, выполнение анализа на определение наличия COVID-19 продлится 3 часа, при этом возможна одновременная загрузка 96 образцов. Также в лаборатории есть опция срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут. Скорость – 86 тестов в час. Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета. Так, в частности Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР. Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала