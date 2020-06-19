В "Борисполі" встановили першу лабораторію: тест на COVID-19 можна зробити за 40 хвилин
В аеропорту "Бориспіль" з’явилась перша лабораторія для тестування на коронавірус. Її роботу забезпечив найбільший авіаперевізник МАУ. Тестування в лабораторії проводитимуть як ПЛР, так і ІФА методом на визначення антитіл до вірусу.
Наразі проводитимуть тестування лише працівників авіакомпанії. Про це у Facebook повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне.
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За словами Дихне, виконання аналізу на визначення наявності COVID-19 триватиме 3 години, при цьому можливе одночасне завантаження 96 зразків.
Також у лабораторії є опція термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.
Швидкість – 86 тестів за годину.
Фактично лабораторія зможе забезпечити і потреби пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. Так, зокрема Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР.
им відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу