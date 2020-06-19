В МВД по состоянию на 19 июня зафиксировали 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди своих работников. 605 человек уже выздоровели и 104 продолжают лечение.

Правоохранители – вторые по степени риска и по факту заражения после врачей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Актуально МВД получит больше выплат, чем медики: нардеп объяснил распределение денег для борьбы с COVID-19

Сколько силовиков привлечено к обеспечению карантина

По данным МВД, для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекается более 16,5 тысяч правоохранителей.

Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности больниц, где находятся инфицированные коронавирусом.

Сколько денег МВД получит из антикоронавирусного фонда

Кабмин 10 июня согласовал выделение 2,7 миллиарда гривен доплат для сотрудников МВД. Деньги должны поступить тем работникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Какие структуры МВД и сколько денег получат от правительства

Нацполиция – 2,3 миллиарда гривен,

Аппарат МВД – более 171 миллиона гривен,

Нацгвардия – 125 миллионов гривен,

Администрации Госпогранслужбы – более 103 миллионов гривен,

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 51 миллион гривен.