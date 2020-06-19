В МВС станом на 19 червня зафіксували 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед своїх працівників. 605 осіб вже одужали та 104 продовжують лікування.

Правоохоронці – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Актуально МВС отримає більше виплат, ніж медики: нардеп пояснив розподіл грошей для боротьби з COVID-19

Скільки силовиків залучено до забезпечення карантину

За даними МВС, для забезпечення карантинних заходів щодня залучається понад 16,5 тисяч правоохоронців.

З них – 13,5 тисяч поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки лікарень, де перебувають інфіковані коронавірусом.

Скільки грошей МВС отримає з антикоронавірусного фонду

Кабмін 10 червня погодив виділення 2,7 мільярда гривень доплат для співробітників МВС. Гроші мають надійти тим працівникам, які безпосередньо зайняті в боротьбі з коронавірусом.

Які структури МВС та скільки грошей отримають від уряду

Нацполіція – 2,3 мільярда гривень,

Апарат МВС – понад 171 мільйон гривень,

Нацгвардія – 125 мільйонів гривень,

Адміністрації Держприкордонслужби – понад 103 мільйони гривень,

Державна служба з надзвичайних ситуацій – 51 мільйон гривень.