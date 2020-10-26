В Україні коронавірусом заразилася рекордна кількість правоохоронців. За добу 25 жовтня недугу підтвердили в 471 людини.

Протягом вихідних виявлено 559 нових заражень COVID-19 серед правоохоронців МВС, інформує пресслужба відомства.

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Минулого тижня на коронавірус захворіли 1 592 працівники системи МВС.

Сьогодні (26 жовтня – 24 канал) за добу зафіксовано 471 випадок зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, двоє – померли від ускладнень хвороби,

– йдеться у повідомленні.

Найбільшу кількість інфікованих за добу зареєстрували у

Дніпропетровській області – 32;

Запорізькій області – 41;

Києві – 37.

До слова, загалом від початку епідемії недугу виявили в 11 042 правоохоронців, одужали – 10 216. Від ускладнень хвороби померли 28 співробітників системи МВС.