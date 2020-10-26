Загальна кількість людей, які інфікувались коронавірусом в Україні зросла до 348 тисяч 924. Найбільше нових хворих виявили на Харківщині.

Від учора внаслідок ускладнень коронавірусу 73 хворих, на жаль, померли, натомість 1029 пацієнтів одужали. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 26 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Із загальної кількості українців, у яких діагностували COVID-19, тобто із майже 349 тисячі, змогли побороти хворобу 142 537 людей, що ж до кількості жертв коронавірусу в країні, то їх кількість становить 6 464.

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