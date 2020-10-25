Новини про коронавірус 25 жовтня: прогнози щодо вакцини, статистика захворюваності
В Україні за минулу добу виявили 6088 випадків зараження коронавірусом, загалом з початку епідемії зафіксували хворобу у 343 498 людей. Прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль не планує введення тотального карантину. Американський науковець прогнозує появу вакцини у грудні 2020 року. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 25 жовтня
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Статистика поширення COVID-19
- Київ – 684 (+10)
- Харківська область – 493 (+6)
- Чернівецька область – 435 (+4)
- Івано-Франківська область – 414 (+5)
- Закарпатська область – 350 (+2)
- Київська область – 335 (+6)
- Одеська область – 328 (+4)
- Дніпропетровська область – 315 (+7)
- Волинська область – 243 (+5)
- Тернопільська область – 240 (+2)
- Рівненська область – 218 (+7)
- Житомирська область – 203 (+10)
- Хмельницька область – 200 (+3)
- Вінницька область – 163
- Полтавська область – 151 (+2)
- Сумська область – 151 (+5)
- Миколаївська область – 130 (+4)
- Запорізька область – 97
- Чернігівська область – 87
- Донецька область – 87
- Черкаська область – 84 (+2)
- Кіровоградська область – 80 (+3)
- Херсонська область – 67 (+4)
- Луганська область – 59 (+1)
Коронавірус у ЗСУ
За добу 24 жовтня у лавах Збройних сил України COVID-19 виявили у 84 людей. Станом на 25 жовтня в ЗСУ на коронавірус хворіють 1388 військових. Усього від початку пандемії одужав 3621 військовослужбовець, від ускладнень хвороби померли – 14 інфікованих. Наразі на ізоляції перебувають 346 людей, однак 38 військових у найближчі 3 доби її завершать.
COVID-19 серед медиків
За минулу добу COVID-19 виявили у 189 медпрацівників. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 349 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.
Шмигаль не планує запроваджувати тотальний карантин в Україні
Прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль повідомив, що в уряді не планують введення тотального карантину для протидії поширенню коронавірусної інфекції.
"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон", – сказав прем'єр.
Також він додав, що на сьогодні в Україні є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус.
Жодна з областей України не готова до послаблення карантину
Станом на 25 жовтня до послаблення обмежень знову не готовий жоден український регіон. У всіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 216,5 при нормі 40. Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій – 360,4 випадків на 100 тисяч осіб, Сумській – 333,1, Тернопільській – 313,9 й Чернівецькій – 343,0 областях.
Яка ситуація з динамікою захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Кіровоградській – 78,0, Вінницькій – 108,8, Херсонській –122,0 областях.
У Києві цей показник становить 221,1 на 100 тисяч осіб.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 24 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 42 751 005 людей, з них 28 821 491 одужала, але, на жаль, 1 151 049 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 579 672;
- Індія – 7 864 811;
- Бразилія – 5 380 635;
- Росія – 1 503 652;
- Франція – 1 130 081.
Вакцина проти COVID-19 з'явиться до кінця 2020 року
Головний інфекціоніст США Ентон Фаучі переконаний, що вакцина проти коронавірусної інфекції може стати доступною у США вже у грудні. Американський вчений наголосив, що перші дози вакцини в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету. Як він зазначив, це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане більш доступною.