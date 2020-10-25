В Україні за минулу добу виявили 6088 випадків зараження коронавірусом, загалом з початку епідемії зафіксували хворобу у 343 498 людей. Прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль не планує введення тотального карантину. Американський науковець прогнозує появу вакцини у грудні 2020 року. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 25 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

З моменту поширення коронавірусної інфекції в Україні хворобу виявили у 343 498 людей. На жаль, 6 391 інфікований помер. Натомість 141 508 пацієнтів одужали. Станом на 25 жовтня від коронавірусу продовжують лікуватись 197 352 мешканці країни. Коронавірус в областях України Київ – 34 054 (+359)

Харківська область – 32 772 (+660)

Львівська область – 27 273 (+405)

Одеська область – 21 831 (+340)

Чернівецька область – 19 405 (+289)

Тернопільська область – 19 050 (+201)

Івано-Франківська область – 18 292 (+308)

Рівненська область – 17 469 (+212)

Київська область – 14 544 (+297)

Хмельницька область – 13 300 (+437)

Закарпатська область – 12 972 (+171)

Дніпропетровська область – 12 916 (+231)

Волинська область – 12 222 (+213)

Житомирська область – 12 188 (+440)

Сумська область – 10 403 (+291)

Вінницька область – 9244 (+163)

Донецька область – 8508 (+98)

Черкаська область – 8034 (+113)

Запорізька область – 7972 (+180)

Чернігівська область – 7900 (+114)

Полтавська область – 7876 (+182)

Миколаївська область – 6935 (+145)

Луганська область – 3169 (+86)

Херсонська область – 3141 (+80)

Кіровоградська область – 2028 (+73)

Львівська область – 777 (+10) Скільки пацієнтів внаслідок COVID-19

Київ – 684 (+10)

Харківська область – 493 (+6)

Чернівецька область – 435 (+4)

Івано-Франківська область – 414 (+5)

Закарпатська область – 350 (+2)

Київська область – 335 (+6)

Одеська область – 328 (+4)

Дніпропетровська область – 315 (+7)

Волинська область – 243 (+5)

Тернопільська область – 240 (+2)

Рівненська область – 218 (+7)

Житомирська область – 203 (+10)

Хмельницька область – 200 (+3)

Вінницька область – 163

Полтавська область – 151 (+2)

Сумська область – 151 (+5)

Миколаївська область – 130 (+4)

Запорізька область – 97

Чернігівська область – 87

Донецька область – 87

Черкаська область – 84 (+2)

Кіровоградська область – 80 (+3)

Херсонська область – 67 (+4)

Луганська область – 59 (+1)

Коронавірус у ЗСУ

За добу 24 жовтня у лавах Збройних сил України COVID-19 виявили у 84 людей. Станом на 25 жовтня в ЗСУ на коронавірус хворіють 1388 військових. Усього від початку пандемії одужав 3621 військовослужбовець, від ускладнень хвороби померли – 14 інфікованих. Наразі на ізоляції перебувають 346 людей, однак 38 військових у найближчі 3 доби її завершать.

COVID-19 серед медиків

За минулу добу COVID-19 виявили у 189 медпрацівників. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 349 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

Шмигаль не планує запроваджувати тотальний карантин в Україні

Прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль повідомив, що в уряді не планують введення тотального карантину для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон", – сказав прем'єр.

Також він додав, що на сьогодні в Україні є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус.

Жодна з областей України не готова до послаблення карантину

Станом на 25 жовтня до послаблення обмежень знову не готовий жоден український регіон. У всіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 216,5 при нормі 40. Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій – 360,4 випадків на 100 тисяч осіб, Сумській – 333,1, Тернопільській – 313,9 й Чернівецькій – 343,0 областях.

Яка ситуація з динамікою захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Кіровоградській – 78,0, Вінницькій – 108,8, Херсонській –122,0 областях.

У Києві цей показник становить 221,1 на 100 тисяч осіб.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 24 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 42 751 005 людей, з них 28 821 491 одужала, але, на жаль, 1 151 049 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 579 672; Індія – 7 864 811; Бразилія – 5 380 635; Росія – 1 503 652; Франція – 1 130 081.

Вакцина проти COVID-19 з'явиться до кінця 2020 року

Головний інфекціоніст США Ентон Фаучі переконаний, що вакцина проти коронавірусної інфекції може стати доступною у США вже у грудні. Американський вчений наголосив, що перші дози вакцини в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету. Як він зазначив, це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане більш доступною.