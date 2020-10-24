За минулу добу захворіли 7 014 українців на коронавірус, загальна кількість випадків зараження зросла до 337 410. З початку пандемії у світі інфікувалися 42 278 434 людей. Президент Польщі Анджей Дуда інфікувався коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 24 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу виявили 7 014 нових хворих на COVID-19. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 125 пацієнтів. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні зросла до 6 289. 2 177 осіб одужали за попередню добу, всього 139 755 пацієнтів подолали інфекцію і отримали негативний результат.

Загалом в Україні підтвердили 337 410 випадків зараження, нині хворіють 191 366 осіб.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 33 695 (+560)

Харківська область – 32 112 (+520)

Львівська область – 26 868 (+469)

Одеська область – 21 491 (+363)

Чернівецька область – 19 116 (+305)

Тернопільська область – 18 849 (+236)

Івано-Франківська область – 17 984 (+279)

Рівненська область – 17 257 (+272)

Київська область – 14 247 (+289)

Хмельницька область – 12 863 (+450)

Закарпатська область – 12 801 (+260)

Дніпропетровська область – 12 685 (+305)

Волинська область – 12 009 (+217)

Житомирська область – 11 748 (+484)

Сумська область – 10 112 (+224)

Вінницька область – 9081 (+158)

Донецька область – 8410 (+250)

Черкаська область – 7921 (+217)

Запорізька область – 7792 (+297)

Чернігівська область – 7786 (+204)

Полтавська область – 7694 (+162)

Миколаївська область – 6790 (+188)

Луганська область – 3083 (+98)

Херсонська область – 3061 (+110)

Кіровоградська область – 1955 (+97)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 767 (+14)

Київ – 674 (+18)

Харківська область – 487 (+7)

Чернівецька область – 431 (+7)

Івано-Франківська область – 409 (+5)

Закарпатська область – 348 (+2)

Київська область – 329 (+10)

Одеська область – 324 (+10)

Дніпропетровська область – 308 (+9)

Тернопільська область – 238 (+1)

Волинська область – 238 (+5)

Рівненська область – 211 (+4)

Хмельницька область – 197 (+6)

Житомирська область – 193 (+5)

Вінницька область – 163 (+5)

Полтавська область – 149 (+10)

Сумська область – 146

Миколаївська область – 126 (+2)

Запорізька область – 97

Чернігівська область – 87

Донецька область – 87

Черкаська область – 82 (+3)

Кіровоградська область – 77

Херсонська область – 63 (+1)

Луганська область – 58 (+1)

​У МОЗ повідомили про рекордну кількість тестувань за добу

За минулу добу в Україні загалом здійснено 67 тисяч 573 тестувань на коронавірус COVID-19, із них 41 тисяча 430 – методом ПЛР.

За словами глави МОЗ, ця цифра є рекордною. Також методом ІФА було здійснено 26 тисяч 143 тестування.

Ліжка для хворих на коронавірус зайняті на 61%

В Україні станом на 24 жовтня 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, вже зайнято.

За ловами глави МОЗ, ця цифра включає пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус і які мають важкий перебіг хвороби й перебувають у лікарнях.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 24 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 42 278 434 людей, з них 28 595 757 одужали, але, на жаль, 1 145 418 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 494 419; Індія – 7 814 682; Бразилія – 5 353 656; Росія – 1 487 260; Франція – 1 084 659.

Президент Польщі Анджей Дуда захворів на COVID-19

Президент Польщі Анджей Дуда інфікувався коронавірусом. Через це Офіс польського глави держави пішов на карантин.

Про це вранці 24 жовтня повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Блажей Спихальський. За даними польських ЗМІ, президент міг заразитися від одного зі співробітників Державної служби охорони. Усім, хто контактував з Дудою, також зроблять тестування на коронавірус.

"Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами", – написав Спихальський.

Північна Корея лякає громадян "жовтим пилом з Китаю" із коронавірусом

Північна Корея рекомендує своїм громадянам залишатися вдома через побоювання, що "жовтий пил" з Китаю може принести з собою коронавірус.

Однак твердження, що COVID-19 нібито може поширитися Кореєю з пустелі Гобі за 1900 км, не підтверджується, адже дистанція, на яку поширюється COVID-19, становить два метри. Крім того, наразі зв'язку між сезонним потоком жовтого пилу і коронавірусу немає.