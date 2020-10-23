Від початку пандемії в Україні виявили 330 396 хворих на коронавірус. Жодна з областей України досі не готова до послаблення карантину, багато міст потрапили до червоної зони. Натомість жодна виборча дільниця досі не відповідає карантинним стандартам. Польща ввела локдаун через масштабний спалах коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 жовтня

Новини про коронавірус в Україні 23 жовтня

На коронавірусну хворобу від учора захворіли 7 517 тисяч мешканців України. Найбільше хворих зареєстрували в Харківській області та місті Київ, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 22 жовтня: рекорд інфікованих, як часто ПЛР-тести помиляються

Внаслідок ускладнень за добу померли 121 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Натомість видужали – 2 680 українців.

Від початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у 330 396 мешканців України. З них побороли інфекцію 137 578 людей, втім, померли під внаслідок недуги 6 164 пацієнти. Станом на 23 жовтня в Україні зареєстровано 186 654 активних хворих.

Поширення коронавірусу в Україні

Київ – 33 135 (+635);

Харківська область – 31 592 (+693);

Львівська область – 26 399 (+378);

Одеська область – 21 128 (+571);

Чернівецька область – 18 811 (+249);

Тернопільська область – 18 613 (+330);

Івано-Франківська область – 17 705 (+258);

Рівненська область – 16 985 (+294);

Київська область – 13 958 (+270);

Закарпатська область – 12 541 (+256);

Дніпропетровська область – 12 380 (+312);

Хмельницька область – 12 413 (+471);

Волинська область – 11 792 (+218);

Житомирська область – 11 264 (+426);

Сумська область – 9 888 (+158);

Вінницька область – 8 923 (+141);

Донецька область – 8 160 (+264);

Черкаська область – 7 704 (+163);

Чернігівська область – 7 582 (+215);

Полтавська область – 7 532 (+316);

Запорізька область – 7 495 (+402);

Миколаївська область – 6 602 (+174);

Херсонська область – 2 951 (+107);

Луганська область – 2 985 (+144);

Кіровоградська область – 1 858 (+72).

Смертність від коронавірусу в областях України

Львівська область – 753 (+13);

Київ – 656 (+14);

Харківська область – 480 (+8);

Чернівецька область – 424 (+5);

Івано-Франківська область – 404 (+5);

Закарпатська область – 346 (+3);

Одеська область – 314 (+3);

Київська область – 319 (+16);

Дніпропетровська область – 299 (+14);

Тернопільська область – 237 (+3);

Волинська область – 233;

Рівненська область – 207 (+1);

Хмельницька область – 191;

Житомирська область – 188 (+5);

Вінницька область – 158 (+5);

Сумська область – 146 (+4);

Полтавська область – 139 (+5);

Миколаївська область – 124 (+3);

Запорізька область – 97;

Чернігівська область – 87;

Донецька область – 87 (+3);

Черкаська область – 79 (+3);

Кіровоградська область – 77 (+2);

Херсонська область – 62 (+2);

Луганська область – 57 (+4).

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Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 356 медпрацівників, від початку пандемії захворіли 20 884 медики.

за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 356 медпрацівників, від початку пандемії захворіли 20 884 медики. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: впродовж минулої доби коронавірус діагностували ще 143 військовим. Наразі у ЗСУ хворіють 1 190 людей. Одужали 3 550 військовослужбовців, померли – 14 інфікованих.

Жодна з областей України досі не готова до послаблення карантину

Вже вкотре жоден регіон України не відповідає критеріям МОЗ для послаблення карантинних обмежень Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 209,7 при нормі 40. Лише напередодні цей показник був менший – 205,2 Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій – 347,9 випадків на 100 тисяч осіб, Сумській – 327,7, Тернопільській – 321,4 й Чернівецькій – 319,2 областях.



Яка ситуація з динамікою захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ

В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список

23 жовтня Кабмін оновив карантинні зони, зміни набудуть чинності з 26 жовтня. У червону зону потрапили:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

та Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Рівне , Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області; міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

та Лебедин, Сумський район Сумської області; міста Тернопіль , Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області; міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Про те, які міста потрапили до зеленої, жовтої та помаранчевої зон – дивіться за посланням.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Ні дезінфекторів, ні термометрів: жодна дільниця в Україні не відповідає карантинним стандартам

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що станом на 23 жовтня жодна виборча дільниця не готова приймати виборців в умовах пандемії коронавірусу. Там нема антисептиків та приладів температурного скринінгу. Денісова зауважила, що на всіх дільницях їй розповідали, що до кінця дня 23 жовтня вони мають бути забезпечені усіма засобами. У день виборів, 25 жовтня, буде перевірятися, як на дільницях дотримуються заходів карантину.

Окупований Крим продовжує бити рекорди за кількістю хворих на коронавірус: статистика

За минулу добу в Криму зафіксували 205 нових випадків коронавірусу. Загалом від початку епідемії в Криму зареєстровано 7 790 хворих на COVID-19. Одужали за весь період 4 285 людей. За минулу добу померли ще три пацієнти з підтвердженим діагнозом. Загальна кількість померлих з початку епідемії на анексованому півострові складає 115 осіб.

На лікарняному через COVID-19 можна перебувати місяць, – МОЗ

Згідно з нормативними документами МОЗ, після того, як людина перенесла коронавірусну хворобу, вона може залишатись на лікарняному до місяця. Це пов'язано із довготривалими симптомами хвороби.

Чи враховують у статистику померлих від COVID-19 людей з непідтвердженим діагнозом

У МОЗ пояснили, кого враховують у статистику померлих від COVID-19 та запевнили, що подають правдиві дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 жовтня розповів, що людей з клінічними ознаками коронавірусу навіть без ПЛР підтвердження враховують у статистику померлих від COVID-19. Так, до статистики померлих від коронавірусу також враховують пацієнтів, яким не встановили COVID-19 при житті, але клінічні ознаки захворювання були.

Новини про коронавірус у світі 23 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 41 761 516 людей, з них 28 366 009 одужали, але, на жаль, 1 138 033 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 411 259; Індія – 7 761 312; Бразилія – 5 323 630; Росія – 1 471 000; Аргентина – 1 053 650.

Польща вводить локдаун через масштабний спалах коронавірусу

У Польщі вводять жорсткі карантинні обмеження на 2 тижні через масштабний спалах COVID-19 у країні. Так, уряд Польщі вже прийняв рішення про переведення навчальних закладів на дистанційку, закриття ресторанів, кафе та барів. Окрім того, вводиться заборона збиратися у групах, що складаються з понад 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.

Мер Праги стане волонтером коронавірусної лікарні

Мер Праги Зденек Гржиб стане волонтером в одній з місцевих лікарень для хворих на COVID-19. Відомо, що він закінчив медичний факультет Карлового університету. Водночас Гржиб наголосив, що волонтерство ніяк не вплине на його прямі обов'язки як мера столиці. Своїм рішення міський голова хоче мотивувати людей з медичною освітою, які не працюють за спеціальністю, залучитися до допомоги лікарням. Мовляв, через пандемію та великий приріст хворих, у шпиталях нестача персоналу, що деструктивно впливає на їх роботу.

Іспанія – перша країна в ЄС з мільйоном випадків коронавірусу

Офіційні дані показали, що Іспанія стала першою країною Європейського союзу, в якій зареєстрований мільйон випадків зараження коронавірусом. Уряд прийняв нові обмеження, щоб стримати поширення хвороби, зокрема і комендантську годину в нічний час.

Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини

Вакцинація проти COVID-19 може зробити людей вразливішими до ВІЛ, – дослідження