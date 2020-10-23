Новости о коронавирусе 23 октября: рекорд в Украине, обновили зоны карантина, локдаун в Польше
С начала пандемии в Украине обнаружили 330 396 больных коронавирусом. Ни одна из областей Украины до сих пор не готова к ослаблению карантина, многие города попали в красную зону. Ни один избирательный участок до сих пор не соответствует карантинным стандартам. Польша ввела из-за через масштабной вспышки коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 октября
Новости о коронавирусе в Украине 23 октября
Коронавирусной болезнью со вчера заболели 7 517 тысяч жителей Украины. Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской области и городе Киев, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 22 октября: рекорд инфицированных, как часто ПЦР-тесты ошибаются
Вследствие осложнений за сутки скончался 121 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Зато выздоровели – 2 680 украинцев.
Распространение коронавируса в Украине
- Киев – 33 135 (+635);
- Харьковская область – 31 592 (+693);
- Львовская область – 26 399 (+378);
- Одесская область – 21 128 (+571);
- Черновицкая область – 18 811 (+249);
- Тернопольская область – 18 613 (+330);
- Ивано-Франковская область – 17 705 (+258);
- Ровненская область – 16 985 (+294);
- Киевская область – 13 958 (+270);
- Закарпатская область – 12 541 (+256);
- Днепропетровская область – 12 380 (+312);
- Хмельницкая область – 12 413 (+471);
- Волынская область – 11 792 (+218);
- Житомирская область – 11 264 (+426);
- Сумская область – 9 888 (+158);
- Винницкая область – 8 923 (+141);
- Донецкая область – 8 160 (+264);
- Черкасская область – 7 704 (+163);
- Черниговская область – 7 582 (+215);
- Полтавская область – 7 532 (+316);
- Запорожская область – 7 495 (+402);
- Николаевская область – 6 602 (+174);
- Херсонская область – 2 951 (+107);
- Луганская область – 2 985 (+144);
- Кировоградская область – 1 858 (+72).
Смертность от коронавируса в областях Украины
- Львовская область – 753 (+13);
- Киев – 656 (+14);
- Харьковская область – 480 (+8);
- Черновицкая область – 424 (+5);
- Ивано- Франковская область – 404 (+5);
- Закарпатская область – 346 (+3);
- Одесская область – 314 (+3);
- Киевская область – 319 (+16);
- Днепропетровская область – 299 (+14);
- Тернопольская область – 237 (+3);
- Волынская область – 233;
- Ровненская область – 207 (+1);
- Хмельницкая область – 191;
- Житомирская область – 188 (+5);
- Винницкая область – 158 (+5);
- Сумская область – 146 (+4);
- Полтавская область – 139 (+5);
- Николаевская область – 124 (+3);
- Запорожская область – 97;
- Черниговская область – 87;
- Донецкая область – 87 (+3);
- Черкасская область – 79 (+3);
- Кировоградская область – 77 (+2);
- Херсонская область – 62 (+2);
- Луганская область – 57 (+4).
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 356 медработников, с начала пандемии заболели 20 884 медика.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще 143 военным. Сейчас в ВСУ болеют 1 190 человек. Выздоровели 3 550 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.
Ни одна из областей Украины до сих пор не готова к ослаблению карантина
Уже в который раз ни один регион Украины не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантинных ограничений все потому, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 209,7 при норме 40. Лишь накануне этот показатель был меньше – 205,2 самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 347,9 случаев на 100 тысяч человек, Сумской – 327,7, Тернопольской – 321,4 и Черновицкой – 319,2 областях.
Какова ситуация с динамикой заболеваемости в Украине / инфографика Минздрава
В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список
23 октября Кабмин обновил карантинные зоны, изменения вступят в силу с 26 октября. В красную зону попали:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Білокуракинський, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
О том, какие города попали в зеленую, желтую и оранжевую зоны – смотрите по ссылке.
Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала
Ни дезинфекторов, ни термометров: ни один участок в Украине не соответствует карантинным стандартам
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по состоянию на 23 октября ни один избирательный участок не готов принимать избирателей в условиях пандемии коронавируса. Там нет антисептиков и приборов температурного скрининга. Денисова отметила, что на всех участках ей рассказывали, что до конца дня 23 октября они должны быть обеспечены всеми средствами. В день выборов, 25 октября, будет проверяться, как на участках соблюдаются меры карантина.
Оккупированный Крым продолжает бить рекорды по количеству больных коронавирусом: статистика
За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 205 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в Крыму зарегистрировано 7 790 больных COVID-19. Поправились за весь период 4 285 человек. За минувшие сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Общее количество умерших с начала эпидемии на аннексированном полуострове составляет 115 человек.
На больничном из-за COVID-19 можно находиться месяц, – Минздрав
Согласно нормативным документам Минздрава, после того, как человек перенес коронавирусную болезнь, он может оставаться на больничном до месяца. Это связано с долговременными симптомами болезни.
Учитывают ли в статистику умерших от COVID-19 человек с неподтвержденным диагнозом
В Минздраве объяснили, кого учитывают в статистику умерших от COVID-19 и заверили, что подают правдивые данные о ситуации с коронавирусом в Украине. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 октября рассказал, что людей с клиническими признаками коронавируса даже без ПЦР-подтверждения учитывают в статистику умерших от COVID-19. Так, к статистике умерших от коронавируса также учитывают пациентов, которым установили COVID-19 при жизни, но клинические признаки заболевания были.
Новости о коронавирусе в мире 23 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались 41 761 516 человек, из них 28 366 009 выздоровели, но, к сожалению, 1 138 033 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 411 259;
- Индия – 7 761 312;
- Бразилия – 5 323 630;
- Россия – 1 471 000;
- Аргентина – 1 053 650.
Польша вводит локдаун из-за масштабный вспышки коронавируса
В Польше вводят жесткие карантинные ограничения на 2 недели из-за масштабной вспышки COVID-19 в стране. Так, правительство Польши уже приняло решение о переводе учебных заведений на дистанционку, закрытии ресторанов, кафе и баров. Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.
Мэр Праги станет волонтером коронавирусной больницы
Мэр Праги Зденек Гржиб станет волонтером в одной из местных больниц для больных COVID-19. Известно, что он окончил медицинский факультет Карлова университета. В то же время Гржиб подчеркнул, что волонтерство никак не повлияет на его прямые обязанности как мэра столицы. Своим решением городской голова хочет мотивировать людей с медицинским образованием, которые не работают по специальности, приобщиться к помощи больницам. Мол, из-за пандемии и большого прироста больных, в госпиталях нехватка персонала, что деструктивно влияет на их работу.
Испания – первая страна в ЕС с миллионом случаев коронавируса
Официальные данные показали, что Испания стала первой страной Европейского союза, в которой зарегистрирован миллион случаев заражения коронавирусом. Правительство приняло новые ограничения, чтобы сдержать распространение болезни, в том числе и комендантский час в ночное время.
Исследования коронавируса, разработки и вакцины
Вакцинация против COVID-19 может сделать людей уязвимее к ВИЧ, – исследование
Ученые из США обнаружили, что по крайней мере четыре потенциальных вакцины от коронавируса содержат компонент, который может увеличивать риски инфицирования ВИЧ. Одна из этих вакцин-кандидатов уже прошла вторую фазу клинических испытаний. Для доставки вакцины нужно транспортное средство, это называют вектором, и именно этот компонент вакцины вызывает опасения. Четыре вакцины-кандидата используют вектор под названием Ad5 (рекомбинантный аденовирус типа 5). В случае ВИЧ тоже проблемы возникли именно с ним. Поэтому компании уже приняли во внимание этот факт, в частности, одна компания из тех, которые в настоящее время достигли наилучших результатов в разработке вакцины, ImmunityBio, сообщила, что их вектор Ad5 был генетически "приглушен", чтобы снизить уровень иммунного ответа, который он вызывает.