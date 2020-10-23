С начала пандемии в Украине обнаружили 330 396 больных коронавирусом. Ни одна из областей Украины до сих пор не готова к ослаблению карантина, многие города попали в красную зону. Ни один избирательный участок до сих пор не соответствует карантинным стандартам. Польша ввела из-за через масштабной вспышки коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 октября

Новости о коронавирусе в Украине 23 октября

Коронавирусной болезнью со вчера заболели 7 517 тысяч жителей Украины. Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской области и городе Киев, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 октября: рекорд инфицированных, как часто ПЦР-тесты ошибаются

Вследствие осложнений за сутки скончался 121 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Зато выздоровели – 2 680 украинцев.

С начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 330 396 жителей Украины. Из них побороли инфекцию 137 578 человек, впрочем, умерли в результате недуга 6 164 пациента. По состоянию на 23 октября в Украине зарегистрировано 186 654 активных больных.

Распространение коронавируса в Украине

Киев – 33 135 (+635);

Харьковская область – 31 592 (+693);

Львовская область – 26 399 (+378);

Одесская область – 21 128 (+571);

Черновицкая область – 18 811 (+249);

Тернопольская область – 18 613 (+330);

Ивано-Франковская область – 17 705 (+258);

Ровненская область – 16 985 (+294);

Киевская область – 13 958 (+270);

Закарпатская область – 12 541 (+256);

Днепропетровская область – 12 380 (+312);

Хмельницкая область – 12 413 (+471);

Волынская область – 11 792 (+218);

Житомирская область – 11 264 (+426);

Сумская область – 9 888 (+158);

Винницкая область – 8 923 (+141);

Донецкая область – 8 160 (+264);

Черкасская область – 7 704 (+163);

Черниговская область – 7 582 (+215);

Полтавская область – 7 532 (+316);

Запорожская область – 7 495 (+402);

Николаевская область – 6 602 (+174);

Херсонская область – 2 951 (+107);

Луганская область – 2 985 (+144);

Кировоградская область – 1 858 (+72).

Смертность от коронавируса в областях Украины

Львовская область – 753 (+13);

Киев – 656 (+14);

Харьковская область – 480 (+8);

Черновицкая область – 424 (+5);

Ивано- Франковская область – 404 (+5);

Закарпатская область – 346 (+3);

Одесская область – 314 (+3);

Киевская область – 319 (+16);

Днепропетровская область – 299 (+14);

Тернопольская область – 237 (+3);

Волынская область – 233;

Ровненская область – 207 (+1);

Хмельницкая область – 191;

Житомирская область – 188 (+5);

Винницкая область – 158 (+5);

Сумская область – 146 (+4);

Полтавская область – 139 (+5);

Николаевская область – 124 (+3);

Запорожская область – 97;

Черниговская область – 87;

Донецкая область – 87 (+3);

Черкасская область – 79 (+3);

Кировоградская область – 77 (+2);

Херсонская область – 62 (+2);

Луганская область – 57 (+4).

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​Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине​: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 356 медработников, с начала пандемии заболели 20 884 медика.

за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 356 медработников, с начала пандемии заболели 20 884 медика. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще 143 военным. Сейчас в ВСУ болеют 1 190 челов ек. Выздоровели 3 550 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.

Ни одна из областей Украины до сих пор не готова к ослаблению карантина

Уже в который раз ни один регион Украины не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантинных ограничений все потому, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 209,7 при норме 40. Лишь накануне этот показатель был меньше – 205,2 самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 347,9 случаев на 100 тысяч человек, Сумской – 327,7, Тернопольской – 321,4 и Черновицкой – 319,2 областях.



Какова ситуация с динамикой заболеваемости в Украине / инфографика Минздрава

В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список

23 октября Кабмин обновил карантинные зоны, изменения вступят в силу с 26 октября. В красную зону попали:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Білокуракинський, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Ровно , Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области; Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;

и Лебедин, Сумский район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

О том, какие города попали в зеленую, желтую и оранжевую зоны – смотрите по ссылке.



Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

Ни дезинфекторов, ни термометров: ни один участок в Украине не соответствует карантинным стандартам

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по состоянию на 23 октября ни один избирательный участок не готов принимать избирателей в условиях пандемии коронавируса. Там нет антисептиков и приборов температурного скрининга. Денисова отметила, что на всех участках ей рассказывали, что до конца дня 23 октября они должны быть обеспечены всеми средствами. В день выборов, 25 октября, будет проверяться, как на участках соблюдаются меры карантина.

Оккупированный Крым продолжает бить рекорды по количеству больных коронавирусом: статистика

За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 205 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в Крыму зарегистрировано 7 790 больных COVID-19. Поправились за весь период 4 285 человек. За минувшие сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Общее количество умерших с начала эпидемии на аннексированном полуострове составляет 115 человек.

На больничном из-за COVID-19 можно находиться месяц, – Минздрав

Согласно нормативным документам Минздрава, после того, как человек перенес коронавирусную болезнь, он может оставаться на больничном до месяца. Это связано с долговременными симптомами болезни.

Учитывают ли в статистику умерших от COVID-19 человек с неподтвержденным диагнозом

В Минздраве объяснили, кого учитывают в статистику умерших от COVID-19 и заверили, что подают правдивые данные о ситуации с коронавирусом в Украине. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 октября рассказал, что людей с клиническими признаками коронавируса даже без ПЦР-подтверждения учитывают в статистику умерших от COVID-19. Так, к статистике умерших от коронавируса также учитывают пациентов, которым установили COVID-19 при жизни, но клинические признаки заболевания были.

Новости о коронавирусе в мире 23 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались 41 761 516 человек, из них 28 366 009 выздоровели, но, к сожалению, 1 138 033 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 411 259;

Индия – 7 761 312;

Бразилия – 5 323 630;

Россия – 1 471 000;

Аргентина – 1 053 650.

Польша вводит локдаун из-за масштабный вспышки коронавируса

В Польше вводят жесткие карантинные ограничения на 2 недели из-за масштабной вспышки COVID-19 в стране. Так, правительство Польши уже приняло решение о переводе учебных заведений на дистанционку, закрытии ресторанов, кафе и баров. Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.

Мэр Праги станет волонтером коронавирусной больницы

Мэр Праги Зденек Гржиб станет волонтером в одной из местных больниц для больных COVID-19. Известно, что он окончил медицинский факультет Карлова университета. В то же время Гржиб подчеркнул, что волонтерство никак не повлияет на его прямые обязанности как мэра столицы. Своим решением городской голова хочет мотивировать людей с медицинским образованием, которые не работают по специальности, приобщиться к помощи больницам. Мол, из-за пандемии и большого прироста больных, в госпиталях нехватка персонала, что деструктивно влияет на их работу.

Испания – первая страна в ЕС с миллионом случаев коронавируса

Официальные данные показали, что Испания стала первой страной Европейского союза, в которой зарегистрирован миллион случаев заражения коронавирусом. Правительство приняло новые ограничения, чтобы сдержать распространение болезни, в том числе и комендантский час в ночное время.

Исследования коронавируса, разработки и вакцины

Вакцинация против COVID-19 может сделать людей уязвимее к ВИЧ, – исследование

Ученые из США обнаружили, что по крайней мере четыре потенциальных вакцины от коронавируса содержат компонент, который может увеличивать риски инфицирования ВИЧ. Одна из этих вакцин-кандидатов уже прошла вторую фазу клинических испытаний. Для доставки вакцины нужно транспортное средство, это называют вектором, и именно этот компонент вакцины вызывает опасения. Четыре вакцины-кандидата используют вектор под названием Ad5 (рекомбинантный аденовирус типа 5). В случае ВИЧ тоже проблемы возникли именно с ним. Поэтому компании уже приняли во внимание этот факт, в частности, одна компания из тех, которые в настоящее время достигли наилучших результатов в разработке вакцины, ImmunityBio, сообщила, что их вектор Ad5 был генетически "приглушен", чтобы снизить уровень иммунного ответа, который он вызывает.