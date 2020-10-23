Ученые из США обнаружили, что по крайней мере четыре потенциальные вакцины от коронавируса содержат компонент, который может увеличивать риски инфицирования ВИЧ. Одна из этих вакцин-кандидатов уже прошла вторую фазу клинических испытаний.

Такие выводы сделали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пишет The Lancet. Команда столкнулась с аналогичной проблемой на собственном опыте, пытаясь разработать вакцину от ВИЧ, тогда наиболее перспективная вакцина-кандидат после 20 лет исследований дала обратный эффект, в результате чего некоторые пациенты стали уязвимыми к болезни.

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Вектор иммунизации против COVID-19 такой же

Мы обеспокоены тем, что использование вектора Ad5 для иммунизации против SARS-CoV-2 может аналогично увеличить риск заражения ВИЧ-1 среди мужчин, получивших вакцину,

– отметили ученые.

Для доставки вакцин необходимо транспортное средство, это называют вектором, и именно этот компонент вакцины вызывает опасения.

Аденовирусы не следует использовать в вакцине против COVID-19

Несколько кандидатов на вакцину против коронавируса используют аденовирусы как эти векторы. В частности, в одном испытании генетически модифицированный аденовирус используется для доставки генного кода шиповых белков коронавируса, для того, чтобы наша иммунная система могла научиться распознавать шип SARS-COV-2.

Аденовирусы обычно безвредны и в других вакцинах успешно используются различные их модифицированные версии в качестве переносчиков без каких-либо доказательств повышенного риска заражения ВИЧ.

Но четыре вакцины-кандидата на коронавирус используют вектор под названием Ad5 (рекомбинантный аденовирус типа 5). В случае ВИЧ тоже проблемы возникли именно с ним.

Это важно для безопасности вакцинации, поэтому следует тщательно изучить такую взаимосвязь перед дальнейшей разработкой вакцин Ad5 от SARS-CoV-2,

– резюмировали американские медики.

Поэтому, компании уже приняли во внимание этот факт, в частности, одна компания из тех, которые сейчас достигли лучших результатов в разработке вакцины, ImmunityBio, сообщила, что их вектор Ad5 был генетически "приглушен", чтобы снизить уровень иммунного ответа, который он вызывает.