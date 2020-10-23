Вчені з США виявили, що принаймні чотири потенційних вакцини від коронавірусу містять компонент, який може збільшувати ризики інфікування ВІЛ. Одна з цих вакцин-кандидатів вже пройшла другу фазу клінічних випробувань.

Такі висновки зробили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, пише The Lancet. Команда зіткнулася з аналогічною проблемою на власному досвіді, намагаючись розробити вакцину від ВІЛ, тоді найбільш перспективна вакцина-кандидат після 20 років досліджень дала зворотний ефект, внаслідок чого деякі пацієнти уразливими до хвороби.

Читайте також Готовий випробувати її на собі, – Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу

Вектор імунізації проти COVID-19 такий самий

Ми стурбовані тим, що використання вектора Ad5 для імунізації проти SARS-CoV-2 може аналогічно збільшити ризик зараження ВІЛ-1 серед чоловіків, які отримали вакцину,

– зазначили вчені.

Для доставлення вакцин потрібен транспортний засіб, це називають вектором, і саме цей компонент вакцини викликає побоювання.

Аденовіруси не слід використовувати у вакцині проти COVID-19

Кілька кандидатів на вакцину проти коронавірусу використовують аденовіруси як ці вектори. Зокрема, в одному випробуванні генетично модифікований аденовірус використовується для доставлення генного коду шипових білків коронавірусу, для того, щоб наша імунна система могла навчитися розпізнавати шип SARS-COV-2.

Аденовіруси зазвичай нешкідливі і в інших вакцинах успішно використовуються різні їх модифіковані версії в якості переносників без будь-яких доказів підвищеного ризику зараження ВІЛ.

Але чотири вакцини-кандидати на коронавірус використовують вектор під назвою Ad5 (рекомбінантний аденовірус типу 5). У випадку ВІЛ теж проблеми виникнули саме з ним.

Це важливо для безпечності вакцинації, тому слід ретельно вивчити такий взамозв'язок перед подальшою розробкою вакцин Ad5 від SARS-CoV-2,

– резюмували американські медики.

Тому, компанії вже взяли до уваги цей факт, зокрема, одна компанія з тих, які наразі досягли найкращих результатів у розробці вакцини, ImmunityBio, повідомила, що їхній вектор Ad5 був генетично "приглушений", щоб знизити рівень імунної відповіді, який він викликає.